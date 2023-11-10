На Алтае рецидивист нанес соседке 40 ножевых из-за оскорблений
Обвиняемого поместили под стражу
10 ноября 2023, 14:51, ИА Амител
Фото: amic.ru
41-летнего жителя Змеиногорска обвиняют в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.
Ночью 3 ноября домой к мужчине и его сожительнице пришла соседка. Однако во время застолья между гостьей и хозяином вспыхнула ссора из-за оскорблений.
"В результате злоумышленник нанес женщине не менее 40 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Обвиняемого заключили под стражу. Уточняется, что ранее он был неоднократно судим за совершение корыстно-насильственных преступлений и преступлений против личности.
15:21:54 10-11-2023
За базаром бабе нужно было следить
15:55:28 10-11-2023
Гость (15:21:54 10-11-2023) За базаром бабе нужно было следить... Вам бы тоже не помешало.
15:33:41 10-11-2023
Местные элиты разбираются ))
22:02:15 10-11-2023
Рецидивист, вошел в садиский раж. Хорошо перевопитали в тюрьме. Пройдя тюрьму становятся рецидивистами.
12:08:49 11-11-2023
Как благородно.
12:20:23 11-11-2023
Гость (22:02:15 10-11-2023) Рецидивист, вошел в садиский раж. Хорошо перевопитали в тюрь... Да, тюрьма испортила этого благородного джентльмена. Ведь до тюрьмы он только грабил.