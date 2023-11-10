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На Алтае рецидивист нанес соседке 40 ножевых из-за оскорблений

Обвиняемого поместили под стражу

10 ноября 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

41-летнего жителя Змеиногорска обвиняют в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

Ночью 3 ноября домой к мужчине и его сожительнице пришла соседка. Однако во время застолья между гостьей и хозяином вспыхнула ссора из-за оскорблений.

"В результате злоумышленник нанес женщине не менее 40 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу. Уточняется, что ранее он был неоднократно судим за совершение корыстно-насильственных преступлений и преступлений против личности.

Алтайский край Убийство Происшествия Змеиногорск

Комментарии 6

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Гость

15:21:54 10-11-2023

За базаром бабе нужно было следить

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Гость

15:55:28 10-11-2023

Гость (15:21:54 10-11-2023) За базаром бабе нужно было следить... Вам бы тоже не помешало.

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Иван Андреич

15:33:41 10-11-2023

Местные элиты разбираются ))

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Гость

22:02:15 10-11-2023

Рецидивист, вошел в садиский раж. Хорошо перевопитали в тюрьме. Пройдя тюрьму становятся рецидивистами.

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Жора

12:08:49 11-11-2023

Как благородно.

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Жора

12:20:23 11-11-2023

Гость (22:02:15 10-11-2023) Рецидивист, вошел в садиский раж. Хорошо перевопитали в тюрь... Да, тюрьма испортила этого благородного джентльмена. Ведь до тюрьмы он только грабил.

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