На Алтае рецидивист нанес соседке 40 ножевых из-за оскорблений

Обвиняемого поместили под стражу

10 ноября 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

41-летнего жителя Змеиногорска обвиняют в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

Ночью 3 ноября домой к мужчине и его сожительнице пришла соседка. Однако во время застолья между гостьей и хозяином вспыхнула ссора из-за оскорблений.

"В результате злоумышленник нанес женщине не менее 40 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу. Уточняется, что ранее он был неоднократно судим за совершение корыстно-насильственных преступлений и преступлений против личности.