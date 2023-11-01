В Татарстане священник убил и расчленил свою жену из-за ревности
Голову супруги он спрятал в холодильнике — там ее нашли их общие дети
01 ноября 2023, 19:15, ИА Амител
Священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил свою жену из-за ревности. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Нижнекамске.
По информации канала, мужчина сначала зарезал супругу, а после расчленил ее тело. Голову он спрятал в холодильнике – там ее нашли их общие дети. Полиция считает, что причиной убийства стала ревность.
В публикации уточняется, что в 2016 году священник получил право ношения наперстного креста за верную работу на благо церкви. При этом мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако сумел скрыть этот факт. В храме он не служил с 17 октября, поскольку его отстранили из-за жалоб прихожан: они заявляли, что священник нарушает таинство богослужений, а также халатно относится к святым дарам.
19:59:20 01-11-2023
Всегда не доверяла священникам то педофилы то убийцы. Интересно что скажет их ,,главнюк,,бес попутал?
08:57:39 02-11-2023
Полюбому бес попутал
10:11:53 02-11-2023
Жена виновата, довела до греха святого человека, окаянная...
10:59:14 02-11-2023
Вот это священник, всю библию нарушил, гореть ему в аду!
11:15:59 02-11-2023
А знаете почему они ничего не боятся. потому что сами знают что никакого ада не существует. а всем втирают.
16:59:18 02-11-2023
Вот это он возлюбил ближнего, больше себя самого...