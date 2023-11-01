НОВОСТИПроисшествия

В Татарстане священник убил и расчленил свою жену из-за ревности

Голову супруги он спрятал в холодильнике — там ее нашли их общие дети

01 ноября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил свою жену из-за ревности. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Нижнекамске.

По информации канала, мужчина сначала зарезал супругу, а после расчленил ее тело. Голову он спрятал в холодильнике – там ее нашли их общие дети. Полиция считает, что причиной убийства стала ревность.

В публикации уточняется, что в 2016 году священник получил право ношения наперстного креста за верную работу на благо церкви. При этом мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако сумел скрыть этот факт. В храме он не служил с 17 октября, поскольку его отстранили из-за жалоб прихожан: они заявляли, что священник нарушает таинство богослужений, а также халатно относится к святым дарам.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

19:59:20 01-11-2023

Всегда не доверяла священникам то педофилы то убийцы. Интересно что скажет их ,,главнюк,,бес попутал?

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Гость

08:57:39 02-11-2023

Полюбому бес попутал

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Гость

10:11:53 02-11-2023

Жена виновата, довела до греха святого человека, окаянная...

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Маша

10:59:14 02-11-2023

Вот это священник, всю библию нарушил, гореть ему в аду!

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Гость

11:15:59 02-11-2023

А знаете почему они ничего не боятся. потому что сами знают что никакого ада не существует. а всем втирают.

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Гость

16:59:18 02-11-2023

Вот это он возлюбил ближнего, больше себя самого...

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