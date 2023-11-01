В Татарстане священник убил и расчленил свою жену из-за ревности

Голову супруги он спрятал в холодильнике — там ее нашли их общие дети

01 ноября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил свою жену из-за ревности. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Нижнекамске.

По информации канала, мужчина сначала зарезал супругу, а после расчленил ее тело. Голову он спрятал в холодильнике – там ее нашли их общие дети. Полиция считает, что причиной убийства стала ревность.

В публикации уточняется, что в 2016 году священник получил право ношения наперстного креста за верную работу на благо церкви. При этом мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако сумел скрыть этот факт. В храме он не служил с 17 октября, поскольку его отстранили из-за жалоб прихожан: они заявляли, что священник нарушает таинство богослужений, а также халатно относится к святым дарам.