НОВОСТИПроисшествия

На Алтае рецидивист проник в магазин и украл 18 бутылок водки, консервы и сладости

Мужчину будут судить

13 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Целинном районе Алтайского края рецидивист проник в магазин и похитил оттуда 18 бутылок водки, консервы и сладости.

Как сообщили в МВД Алтайского края, владелец точки обратился в полицию и рассказал, что неизвестный попал в здание, повредив оконную раму.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. В его доме нашли часть похищенного.

"Мужчина признался в содеянном и рассказал, что накануне похитил из магазина 18 бутылок водки, несколько банок консервов и сладости", – рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело и передали его в суд.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Олег

14:59:29 13-02-2025

позорище

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:54 13-02-2025

Ко дню всех влюбленных приготовился...!
Жаль только что на сам праздник не попадет...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

22:43:11 13-02-2025

Гость (17:54:54 13-02-2025) Ко дню всех влюбленных приготовился...!Жаль только что н... Если бы он стырил два состава с нефтью, стал бы уважаемым миллиардером.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров