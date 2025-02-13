На Алтае рецидивист проник в магазин и украл 18 бутылок водки, консервы и сладости

Мужчину будут судить

13 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Целинном районе Алтайского края рецидивист проник в магазин и похитил оттуда 18 бутылок водки, консервы и сладости.

Как сообщили в МВД Алтайского края, владелец точки обратился в полицию и рассказал, что неизвестный попал в здание, повредив оконную раму.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. В его доме нашли часть похищенного.

"Мужчина признался в содеянном и рассказал, что накануне похитил из магазина 18 бутылок водки, несколько банок консервов и сладости", – рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело и передали его в суд.