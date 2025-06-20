На Алтае рецидивист украл из дома сельчанки дрель, ноутбук, телевизор и попался полиции

Мужчину заключили под стражу

20 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В селе Сросты Егорьевского района Алтайского края полицейские раскрыли кражу из дома, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Пока 36-летней хозяйки не было дома, неизвестный сорвал навесной замок, проник в жилище и украл телевизор, ноутбук, шуруповерт, дрель, машинку для стрижки волос, клавиатуру и компьютерную мышь.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть, после чего полицейские установили личность подозреваемого: им оказался неоднократно судимый 31-летний житель села Новоегорьевского. Дрель и машинку для стрижки у него изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище и заключили под стражу.

Уточняется, что он дал признательные показания.