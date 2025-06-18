Рецидивист из Новосибирска украл в Барнауле ноутбук за 200 тысяч рублей
Мужчина специально приехал в столицу Алтайского края, чтобы совершить кражу
18 июня 2025, 14:15, ИА Амител
Житель Новосибирска приехал в Барнаул и украл из автомобиля ноутбук за 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
С заявлением о краже 42-летний потерпевший обратился в полицию Железнодорожного района 19 мая.
"Мужчина сообщил, что неизвестные в вечернее время похитили из его автомобиля ноутбук стоимостью 200 тысяч рублей. При этом никаких видимых признаков взлома на транспортном средстве не было", – отметили в МВД.
На следующий день оперативники задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 35-летний житель Новосибирска. Он признал вину и рассказал, что специально приехал в Барнаул на автобусе для совершения кражи.
Для этого он купил устройство, которое отключает сигнализацию в машинах.
"Подозреваемый выбрал подходящий автомобиль, отключил сигнализацию и похитил ноутбук. После кражи мужчина собирался сразу же уехать в родной город, однако полицейские не позволили злоумышленнику скрыться с украденным", – рассказали в ведомстве.
Похищенный ноутбук изъяли при обыске в квартире друга подозреваемого.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Сибиряка заключили под стражу.
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