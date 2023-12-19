На Алтае река вышла из берегов и превратила огороды в каток

Обычно наледь и шугу возле Чемала убирают, однако в этот раз администрация решила не тратиться, сославшись на небезопасность работ

19 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Река Чемал в Республике Алтай из-за наледи и шуги выходит из берегов и затапливает огороды расположенных на побережье домов. Об этом сообщает Mash Siberia.

Как рассказала жительница села Чемал, участок которой превратился в каток, в таких случаях наледь и шугу обычно убирают, однако, по словам сельчан, в этот раз администрация решила не тратиться на эти работы. Кроме того, там сослались на небезопасность удаления затора. В результате рядом с поймой установили заградительные валы.

Однако мост уже оказался под угрозой – до него воде осталось меньше двух метров. Местные жители опасаются, что в результате его разнесет. По этой причине там уже ввели режим повышенной готовности.

При этом обращения в прокуратуру результата не дали. Девушка отметила, что схожая ситуация уже происходила – Чемал также выходил из берегов почти 20 лет назад, в 2004-м.