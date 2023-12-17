В барнаульском поселке вода из перемерзшего ручья затапливает участки

В одном из домов вода уже залила гаражное помещение и подобралась к порогу дома

17 декабря 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала, что уже неделю дом ее родителей в переулке Болотном в поселке Кирова топит вода из перемерзшего ручья. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Женщина опубликовала кадры из дома — пол в гараже покрылся водой, которая уже начала замерзать.

"Мы обратились в администрацию района, на что те, в свою очередь, вызвали МЧС для ликвидации данного инцидента. По приезде МЧС осуществили ряд действий, а именно – подолбили мерзлую землю, поковыряли ручей, после чего вода стала течь меньше, но не перестала вовсе. Чуть позже побежала еще сильней, стала топить еще несколько участков", – добавила она.На данный момент вода полностью залила гараж и подошла к порогу дома, а лед уже не позволяет закрыть двери.