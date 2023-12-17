В барнаульском поселке вода из перемерзшего ручья затапливает участки
В одном из домов вода уже залила гаражное помещение и подобралась к порогу дома
17 декабря 2023, 15:24, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала, что уже неделю дом ее родителей в переулке Болотном в поселке Кирова топит вода из перемерзшего ручья. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Женщина опубликовала кадры из дома — пол в гараже покрылся водой, которая уже начала замерзать.
"Мы обратились в администрацию района, на что те, в свою очередь, вызвали МЧС для ликвидации данного инцидента. По приезде МЧС осуществили ряд действий, а именно – подолбили мерзлую землю, поковыряли ручей, после чего вода стала течь меньше, но не перестала вовсе. Чуть позже побежала еще сильней, стала топить еще несколько участков", – добавила она.На данный момент вода полностью залила гараж и подошла к порогу дома, а лед уже не позволяет закрыть двери.
16:08:07 17-12-2023
Выйдите продолбите русло ручья. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Это чтобы дом не топило сейчас. А так да, надо капитально решать проблему.
16:09:04 17-12-2023
Ангара тож че то затопила
16:10:23 17-12-2023
Надопотерпеть.
16:53:53 17-12-2023
Интересно, бросить по руслу греющий кабель - поможет или нет? Лучше, наверное, спалить 3000 руб на электричество, чем вот так во льду.
21:11:20 17-12-2023
Гость (16:53:53 17-12-2023) Интересно, бросить по руслу греющий кабель - поможет или нет... Жертва ЕГЭ Греть что ? Проточную воду ? ))))
18:39:24 17-12-2023
А раньше как было? Не топило? Наверное, ландшафтный дизайн сделали сами жители или их соседи?
19:01:09 17-12-2023
Русло ручья надо сделать метровой глубины. Заодно грунтовые воды будут меньше напрягать соседей ручья.
18:16:17 18-12-2023
Превратности судьбы. Где-то кто-то умирает от обезвоживания.
18:31:21 18-12-2023
переулок не зря называется Болотным.