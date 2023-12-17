НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском поселке вода из перемерзшего ручья затапливает участки

В одном из домов вода уже залила гаражное помещение и подобралась к порогу дома

17 декабря 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала, что уже неделю дом ее родителей в переулке Болотном в поселке Кирова топит вода из перемерзшего ручья. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Женщина опубликовала кадры из дома — пол в гараже покрылся водой, которая уже начала замерзать.

"Мы обратились в администрацию района, на что те, в свою очередь, вызвали МЧС для ликвидации данного инцидента. По приезде МЧС осуществили ряд действий, а именно – подолбили мерзлую землю, поковыряли ручей, после чего вода стала течь меньше, но не перестала вовсе. Чуть позже побежала еще сильней, стала топить еще несколько участков", – добавила она.На данный момент вода полностью залила гараж и подошла к порогу дома, а лед уже не позволяет закрыть двери.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

16:08:07 17-12-2023

Выйдите продолбите русло ручья. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Это чтобы дом не топило сейчас. А так да, надо капитально решать проблему.

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Гена

16:09:04 17-12-2023

Ангара тож че то затопила

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Ну, дык!

16:10:23 17-12-2023

Надопотерпеть.

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Гость

16:53:53 17-12-2023

Интересно, бросить по руслу греющий кабель - поможет или нет? Лучше, наверное, спалить 3000 руб на электричество, чем вот так во льду.

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Гость

21:11:20 17-12-2023

Гость (16:53:53 17-12-2023) Интересно, бросить по руслу греющий кабель - поможет или нет... Жертва ЕГЭ Греть что ? Проточную воду ? ))))

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Гость

18:39:24 17-12-2023

А раньше как было? Не топило? Наверное, ландшафтный дизайн сделали сами жители или их соседи?

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Гость

19:01:09 17-12-2023

Русло ручья надо сделать метровой глубины. Заодно грунтовые воды будут меньше напрягать соседей ручья.

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Гость

18:16:17 18-12-2023

Превратности судьбы. Где-то кто-то умирает от обезвоживания.

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Элен без ребят

18:31:21 18-12-2023

переулок не зря называется Болотным.

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