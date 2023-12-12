На Алтае росгвардейцы лопатами потушили пожар

Правоохранители не позволили языкам пламени приблизиться к жилому дому

12 декабря 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны помогли ликвидировать пожар на территории частного домовладения, сообщает региональная Росгвардия.

Пожар случился днем 9 декабря в Хабарском районе. Старший сержант полиции Александр Губарь и сержант Александр Салоедов находились на маршруте патрулирования, когда заметили дым в жилом массиве.

"Немедленно сообщили о пожаре в экстренные службы и поспешили на помощь. Прибыв к месту, росгвардейцы увидели, что горит крыша одной из надворных построек. Языки пламени быстро распространялись по деревянным конструкциям, приближаясь к жилому дому и соседним строениям", – рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы оставили служебный автомобиль на безопасном расстоянии и подключились к тушению пожара.

"При помощи лопат росгвардейцы начали закидывать в очаг снег и заливать деревянные постройки водой, не давая огню распространиться", – отметили в ведомстве.

После этого прибыли пожарные, которые полностью ликвидировал возгорание.