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На Алтае росгвардейцы помогли замерзшей пенсионерке в сланцах вернуться домой

Женщина не помнила, как оказалась вдали от дома

05 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Климко Сергей и Александр Кербер / Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю
Климко Сергей и Александр Кербер / Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники отдела вневедомственной охраны во время ночного патрулирования помогли отыскать пожилую женщину, страдающую расстройством памяти, сообщает региональное управление Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из сел Троицкого района. Старший прапорщик Климко Сергей и старший сержант Александр Кербер получили сообщение, что местные жители более часа безуспешно пытаются отыскать пожилую родственницу.

"Около полуночи пенсионерка вышла во двор в легком пальто и сланцах и не вернулась в дом", – рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы по следам на свежевыпавшем снегу обнаружили сельчанку в сквере у центральной районной больницы, расположенной в нескольких кварталах от ее места жительства.

Замерзшая пенсионерка пояснила, что не помнит, как оказалась вдали от дома. Правоохранители усадили женщину в служебный автомобиль и доставили в отдел полиции, где ее ждали родственники.

Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru

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Комментарии 2

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Гость

11:47:26 05-02-2025

Ох, не дай Бог...

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Леха

12:07:14 05-02-2025

Странно. Родственники по следам не могли что ли пробежаться?

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