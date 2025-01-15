На Алтае рост зарплат в 2025 году снизится, потому что "гонка уже достигла предела"

Работодатели будут чаще мотивировать соискателей разными интересными условиями

15 января 2025, 15:05, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае гонка зарплат для многих компаний, особенно небольших, достигла предела и повышать затраты на работников уже невозможно, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"В условиях нехватки соискателей в 2024 году работодатели были вынуждены увеличивать заработные платы, поскольку это наиболее действенный инструмент. С другой стороны, соискателей больше не станет – эффект демографической ямы 90-х и начала 2000-х годов с нами надолго. Поэтому, вероятно, в этом году мы увидим ситуацию снижения числа вакансий, при этом у крупного бизнеса и ряда более маржинальных отраслей все же останутся резервы для повышения зарплат и переманивания необходимых сотрудников с хорошим опытом. То есть в целом в 2025 году маловероятно, что сохранятся такие высокие темпы роста заработных плат, как в 2024 году, и влияние соискателей на рынок труда уменьшится", – говорится в исследовании.

В 2025 году работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами/завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, услугами от различных провайдеров для сотрудников (от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов).

Специалисты с наибольшим ростом зарплатных предложений в Алтайском крае по итогам 2024 года: