На Алтае рост зарплат в 2025 году снизится, потому что "гонка уже достигла предела"
Работодатели будут чаще мотивировать соискателей разными интересными условиями
15 января 2025, 15:05, ИА Амител
В Алтайском крае гонка зарплат для многих компаний, особенно небольших, достигла предела и повышать затраты на работников уже невозможно, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".
"В условиях нехватки соискателей в 2024 году работодатели были вынуждены увеличивать заработные платы, поскольку это наиболее действенный инструмент. С другой стороны, соискателей больше не станет – эффект демографической ямы 90-х и начала 2000-х годов с нами надолго. Поэтому, вероятно, в этом году мы увидим ситуацию снижения числа вакансий, при этом у крупного бизнеса и ряда более маржинальных отраслей все же останутся резервы для повышения зарплат и переманивания необходимых сотрудников с хорошим опытом. То есть в целом в 2025 году маловероятно, что сохранятся такие высокие темпы роста заработных плат, как в 2024 году, и влияние соискателей на рынок труда уменьшится", – говорится в исследовании.
В 2025 году работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами/завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, услугами от различных провайдеров для сотрудников (от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов).
Специалисты с наибольшим ростом зарплатных предложений в Алтайском крае по итогам 2024 года:
- кладовщики (+36%, 55 тыс. рублей);
- офис-менеджеры (+33%, 40 тыс. рублей);
- сварщики (+33%, 80 тыс. рублей);
- интернет-маркетологи (+31%, 59 тыс. рублей);
- автослесари (+25%, 75 тыс. рублей);
- специалисты контактного центра (+23%, 49 тыс. рублей);
- специалисты по подбору персонала (+22%, 55 тыс. рублей);
- мерчандайзеры (+20%, 39,6 тыс. рублей);
- инженеры-конструкторы (+20%, 60 тыс. рублей).
15:10:50 15-01-2025
Извините,но,по-моему,в крае одна из самых низких зарплат в стране?
Амик,напишите,если мы что-то пропустили и по зарплатам край вдруг оказался,скажем,в середине таблицы)))
15:28:30 15-01-2025
Гость (15:10:50 15-01-2025) Извините,но,по-моему,в крае одна из самых низких зарплат в с... Согласен. При таком раскладе да еще и с запредельными ценами на недвигу в регионе, молодежи необременной обстоятельствами, проще будем мигрировать в более зарплатоспособные регионы, в связи с чем отток кадров может ускорится, что в свою очередь будет губительно для работодателей. и может вынудить переносить производства в другие более маржинальные регионы, пускай хоть и соседнии!
13:55:27 16-01-2025
Гость (15:10:50 15-01-2025) Извините,но,по-моему,в крае одна из самых низких зарплат в с... Совсем с вами не согласен, я сам из Томска, уже полгода живу в Барнауле и меня удивили зарплаты честно говоря, согласен, что есть куда расти, но готов сказать, что в Томске, очень дорогое жилье, особенно съемное, зарплаты в 1-1,5 раза меньше чем в Барнауле, да и продукты в магазинах дороже, разница конечно не большая, но те же 10-20 рублей дают свои плоды. Я работаю поваром, и в томске я получал 50-60 т.р. в Барнауле же, тем же трудом и таким же графиком 80-90, если поболее поработать можно и 110 т.р. сделать
15:28:57 15-01-2025
Имхуется мне, зарплатам в Барнауле есть куда расти и до потолка еще далеко) А такими статьями просто пытаются пиплу внушить, что надо работать за еду 8-)
15:34:42 15-01-2025
Действительно, сколько можно уже
16:05:52 15-01-2025
теперь нули надо резать!?
16:33:10 15-01-2025
Аппетиты собственники свои не хотят урезать, а работники то при чем? Понавешают катеров, крузаков в лизинг и прибыли нет! Повышать нечем, работать некем.
19:16:59 15-01-2025
Гость (16:33:10 15-01-2025) Аппетиты собственники свои не хотят урезать, а работники то ... уверен, будь у Вас свой бизнес, Вы бы двигались на жигулях и жили на съемной квартире, а офис-менеджер имел бы крузак и рассматривал приобретение квадратов на Сахарова.
06:16:48 16-01-2025
Гость (19:16:59 15-01-2025) уверен, будь у Вас свой бизнес, Вы бы двигались на жигулях и...
Нет у нас бизнеса. Одно воровство и спекуляция.
09:32:15 16-01-2025
Гость (06:16:48 16-01-2025) Нет у нас бизнеса. Одно воровство и спекуляция. ... У вас бизнеса может и нет, у людей есть. У кого своровали хозяева Грильницы? У кого воруют производители сельхозтехники типа Алмаза? У кого ворует хозяин Логовской фермы? Ты в зеркало посмотри на неудачника, и прежде чем ересь нести поплачь над судьбой своего отражения.
06:39:12 16-01-2025
Гость (16:33:10 15-01-2025) Аппетиты собственники свои не хотят урезать, а работники то ... некоторых уже лет 20 прям клинит на крузаках, как показателе богатства
18:31:01 15-01-2025
Рост зарплат снизится это точно, но рост цен ещё точнее не снизится.
19:57:24 15-01-2025
Читаешь.... И смешно и грустно.
Работодатели хотят чтоб люди за еду работали.
06:18:50 17-01-2025
Гость (19:57:24 15-01-2025) Читаешь.... И смешно и грустно.Работодатели хотят чтоб л... Жадные твари
20:42:47 15-01-2025
Пока в Москве в 1924 году средняя зарплата 165 000 руб, а в 2027 году средняя зарплата превысит 200 000 руб., (на Алтае около 50 000 р) предела роста зарплат в Барнауле не предвидится. Или лучшие будут уезжать.
А удержать бонусами и плюшками без соответствующей зарплаты никого не удержать.
21:27:50 15-01-2025
Ага, молодежь бежит в другие от таких конских зарплаь
22:09:16 15-01-2025
Какой же бред, на вакансиях совсем другие зарплаты.
22:21:33 15-01-2025
В Барнауле, что рабочий, что специалист с опытом и умением работать вполне в районе 100 т.р. получают.
Не пишите, что это это фантазии, это так и есть.
22:42:29 15-01-2025
Повышение зарплат, не связанное с ростом произаэводительности труда не приведёт к повышению благосостояния народа, - почему эту прописную истину никто не учитывает?
22:54:12 15-01-2025
1 (22:42:29 15-01-2025) Повышение зарплат, не связанное с ростом произаэводительност... Вы видимо из депутатов госдуры? У вас там вообще никакой производительности нет, вы же не трудитесь, но рост доходов ежегодный... Или это другое?
22:59:42 15-01-2025
Гость (22:54:12 15-01-2025) Вы видимо из депутатов госдуры? У вас там вообще никакой про... Это не я сказал, это слова столпа капиталистической экономики Кейнса.
16:49:16 16-01-2025
1 (22:42:29 15-01-2025) Повышение зарплат, не связанное с ростом произаэводительност... Только производительность труда не зависит от того, с какой скоростью работяга махать лопатой будет. А на экскаватор денег жалко.
23:59:41 15-01-2025
20-30 тысяч, вот реальная зарплата
09:34:53 16-01-2025
Евгений (23:59:41 15-01-2025) 20-30 тысяч, вот реальная зарплата... В какой сфере? В сфере разгадывания сканвордов? 45 рублей на руки дают кондукторам в ГЭТ, телефон сможешь найти или ума не хватит выполнить столь сложную задачу?
07:30:04 16-01-2025
У нас тоже верхи в Политехе отсчитались про среднюю з/п препадов в 100тр, а реальная 28тр(((. Всех пенсов, которые работают со штатов вывели, совместителей не считают - вот и получается фонд з/п поделенный на официально устроенных - средняя з/п.
Заворовалось начальство
09:11:48 16-01-2025
Гость (07:30:04 16-01-2025) У нас тоже верхи в Политехе отсчитались про среднюю з/п преп... Там и специалисты не преподаватели за еду работают.
09:37:16 16-01-2025
Гость (07:30:04 16-01-2025) У нас тоже верхи в Политехе отсчитались про среднюю з/п преп... Я немного про полутехнический знаю, но знаю одного завкафедры. Зарплата 140. Преподы на его кафедре уверенно 80 имеют. Ну и кто из нас врет?
12:26:01 16-01-2025
Гость (09:37:16 16-01-2025) Я немного про полутехнический знаю, но знаю одного завкафедр... уж не бородатый ли это с четвертого этажа???? ну да три четыре подельника у него в совете - они за деньги докторских защиту оформляют потом втихаря пачки бабла за это делят да по америкам разьезжают а рядовой препод он шиш да маленько получал в 2000х как сейчас не знаю может получше стало но не уверен не уверен
12:47:39 16-01-2025
Гость (09:37:16 16-01-2025) Я немного про полутехнический знаю, но знаю одного завкафедр... Видимо вы врете. Завкаф вам фишки показывал? Свою и прочих? Не верю.
10:06:15 16-01-2025
Гость (07:30:04 16-01-2025) У нас тоже верхи в Политехе отсчитались про среднюю з/п преп... А вы кем в Политехе работаете? Неужели преподаете?
09:45:42 16-01-2025
Работаю кладовщиком (в прошлом году название должности изменили на "специалист складского учета 2 категории) в БТСК (филиал СГК) з/п 34 514 рублей на руки
07:40:55 17-01-2025
Рост зарплат значит надо остановить,а рост цен?А ценам красный свет!Никогда правительство не позволит людям жить хорошо,т.к нами управлять будет сложно.