Конфликтным специалистам посоветовали почаще отдыхать и пить успокоительные средства, а еще лучше – найти работу по душе

24 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края назвали самые конфликтные профессии, с представителями которых у них происходили ссоры в 2024 году, сообщает "Зарплата.ру".

"Чаще всего скандалы возникали с таксистами (29%), кассирами (27%), работниками регистратуры (21%), курьерами (20%), продавцами (19%), администраторами (14%), охранниками (13%), работниками пунктов выдачи (13%)", – говорится в исследовании (респондентам предлагался множественный выбор вариантов ответов).

По мнению 48% опрошенных, представители указанных профессий чаще всего скандалят из-за большого количества стрессовых ситуаций на работе.

Чем, по мнению респондентов, недовольны представители "конфликтных профессий":

жизнью и работой (41%);

встречаются с большим количеством разных людей (37%);

часто перерабатывают (35%);

мало зарабатывают (30%);

имеют тяжелые условия труда (21%);

в целом раздражаются от людей (19%)

они просто злые (7%).

Что, по мнению респондентов, может исправить ситуацию:

повышение зарплаты, денежные компенсации (25%);

другая работа, которая будет действительно по душе (22%);

не реагировать на провокации, негативные реакции (18%);

больше отдыхать (15%);

нормированный график работы (4%);

смена работы (3%);

смена обстановки (3%);

успокоительные средства (3%).

"7% опрошенных уверены, что в сдерживании негативных эмоций сотрудникам ничего не поможет", – отметили социологи.

Опрос проводился в декабре 2024 года среди 2010 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.