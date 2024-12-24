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Жители Алтая назвали специалистов, с которыми приходилось скандалить в 2024 году

Конфликтным специалистам посоветовали почаще отдыхать и пить успокоительные средства, а еще лучше – найти работу по душе

24 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Люди ругаются в магазине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края назвали самые конфликтные профессии, с представителями которых у них происходили ссоры в 2024 году, сообщает "Зарплата.ру".

"Чаще всего скандалы возникали с таксистами (29%), кассирами (27%), работниками регистратуры (21%), курьерами (20%), продавцами (19%), администраторами (14%), охранниками (13%), работниками пунктов выдачи (13%)", – говорится в исследовании (респондентам предлагался множественный выбор вариантов ответов).

По мнению 48% опрошенных, представители указанных профессий чаще всего скандалят из-за большого количества стрессовых ситуаций на работе.

Чем, по мнению респондентов, недовольны представители "конфликтных профессий":

  • жизнью и работой (41%);
  • встречаются с большим количеством разных людей (37%);
  • часто перерабатывают (35%);
  • мало зарабатывают (30%);
  • имеют тяжелые условия труда (21%);
  • в целом раздражаются от людей (19%)
  • они просто злые (7%).

Что, по мнению респондентов, может исправить ситуацию:

  • повышение зарплаты, денежные компенсации (25%);
  • другая работа, которая будет действительно по душе (22%);
  • не реагировать на провокации, негативные реакции (18%);
  • больше отдыхать (15%);
  • нормированный график работы (4%);
  • смена работы (3%);
  • смена обстановки (3%);
  • успокоительные средства (3%).

"7% опрошенных уверены, что в сдерживании негативных эмоций сотрудникам ничего не поможет", – отметили социологи.

Опрос проводился в декабре 2024 года среди 2010 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

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Комментарии 6

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Гость

14:41:39 24-12-2024

Нелепые исследования, к тому же недостоверные!

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Гость

14:46:29 24-12-2024

На картинке скорее психушка изображена, а не магазин

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Гость

14:59:25 24-12-2024

Ни с кем из перечисленных у меня никогда не было конфликтов. Все они имели правильный взгляд на вещи (мой), поэтому без проблем. PS А таксисты вообще попадались всегда милые. ( Я женщина, если что!)

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Гость

16:49:25 24-12-2024

С приставами и соцзащитой.

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Musik

16:57:28 24-12-2024

я вообще не конфликтный.
ни с кем не спорю. просто делаю как надо - и всё.
вот с Дюшей только чуток... но он какой-то чюдак...

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Гость

17:43:12 24-12-2024

самим быть проще надо, тогда и обслуживающий персонал будем милым. а то ведут себя по-хамски, а порой и вовсе как баре... откуда только что берется?

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