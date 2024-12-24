Жители Алтая назвали специалистов, с которыми приходилось скандалить в 2024 году
Конфликтным специалистам посоветовали почаще отдыхать и пить успокоительные средства, а еще лучше – найти работу по душе
24 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Жители Алтайского края назвали самые конфликтные профессии, с представителями которых у них происходили ссоры в 2024 году, сообщает "Зарплата.ру".
"Чаще всего скандалы возникали с таксистами (29%), кассирами (27%), работниками регистратуры (21%), курьерами (20%), продавцами (19%), администраторами (14%), охранниками (13%), работниками пунктов выдачи (13%)", – говорится в исследовании (респондентам предлагался множественный выбор вариантов ответов).
По мнению 48% опрошенных, представители указанных профессий чаще всего скандалят из-за большого количества стрессовых ситуаций на работе.
Чем, по мнению респондентов, недовольны представители "конфликтных профессий":
- жизнью и работой (41%);
- встречаются с большим количеством разных людей (37%);
- часто перерабатывают (35%);
- мало зарабатывают (30%);
- имеют тяжелые условия труда (21%);
- в целом раздражаются от людей (19%)
- они просто злые (7%).
Что, по мнению респондентов, может исправить ситуацию:
- повышение зарплаты, денежные компенсации (25%);
- другая работа, которая будет действительно по душе (22%);
- не реагировать на провокации, негативные реакции (18%);
- больше отдыхать (15%);
- нормированный график работы (4%);
- смена работы (3%);
- смена обстановки (3%);
- успокоительные средства (3%).
"7% опрошенных уверены, что в сдерживании негативных эмоций сотрудникам ничего не поможет", – отметили социологи.
Опрос проводился в декабре 2024 года среди 2010 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Алтайском крае.
14:41:39 24-12-2024
Нелепые исследования, к тому же недостоверные!
14:46:29 24-12-2024
На картинке скорее психушка изображена, а не магазин
14:59:25 24-12-2024
Ни с кем из перечисленных у меня никогда не было конфликтов. Все они имели правильный взгляд на вещи (мой), поэтому без проблем. PS А таксисты вообще попадались всегда милые. ( Я женщина, если что!)
16:49:25 24-12-2024
С приставами и соцзащитой.
16:57:28 24-12-2024
я вообще не конфликтный.
ни с кем не спорю. просто делаю как надо - и всё.
вот с Дюшей только чуток... но он какой-то чюдак...
17:43:12 24-12-2024
самим быть проще надо, тогда и обслуживающий персонал будем милым. а то ведут себя по-хамски, а порой и вовсе как баре... откуда только что берется?