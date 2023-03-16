На Алтае рождаемость снизилась более чем на 20%

При этом в среднем по стране она повысилась

16 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай рождаемость значительно снизилась, в то время как в среднем по России число родившихся увеличилось, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

"В январе 2023 года в России родилось 104,2 тыс. детей – это на 417 младенцев (или 0,4%) больше, чем в том же месяце годом ранее", – отмечает издание.

Рост рождаемости зафиксировали в 43 регионах страны. Наибольшие темпы – в Дагестане (+19,2%), Коми и Якутии (+14,8%), в Кабардино-Балкарии (+12,8%) и Карачаево-Черкесии (+11,9%).

"Более чем на 21% снизилось количество новорождённых в Республике Алтай, на 20% – в Еврейской автономной области, на 18% – в Калининградской области и Севастополе", – выяснили в Росстате.

Отмечается, что рост числа рождений по стране не смог компенсировать смертность. В результате естественная убыль населения в январе составила 64,2 тыс. человек.

Ранее сообщили, что в двух районах Алтайского края смертность превышает рождаемость в три раза.