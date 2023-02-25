В Алтайском крае резко сократилась смертность

Рождаемость немного упала

25 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в 2022 году умерли 33,9 тыс. человек, что на 9,7 тыс. меньше, чем в 2021-м. Как следует из данных Алтайкрайстата, среди детей до года этот показатель также сократился – 71 против 87.

Однако и рождаемость в регионе пошла на спад: если в 2021-м в регионе родилось 18,9 тыс. детей, то в 2022-м – уже 17,5 тыс.

Естественная убыль населения в прошлом году составила 16,3 тыс. человек, а в 2021-м показатель был 24,6 тыс.

Браков в 2022-м заключили 15,6 тыс., а разводов было 10,7 тыс. (в 2021-м – 13,2 тыс. и 10,4 тыс. браков и разводов соответственно).