На Алтае руководительница двух строительных фирм обманула 47 клиентов на 15 млн рублей
Среди обманутых оказались жители нескольких регионов
06 февраля 2025, 10:16, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить 34-летнюю руководительницу двух строительных фирм, расположенных в Барнауле, сообщает региональное МВД.
"Сама лично и через подчиненного менеджера заключала с клиентами договоры на поставку им строительных материалов по предоплате, а также предлагала покупателям выгодные условия длительного хранения приобретенных ими товаров до востребования. Документы купли-продажи подписывались с гражданами как дистанционно через интернет, так и в офисах управляемых бизнес-леди компаний", – рассказали в ведомстве.
С января по апрель 2024 года обвиняемая, взяв на себя обязанности по поставке товаров в общей сложности 47 клиентам, умышленно не выполнила обещанного, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб суммарно превысил 15 млн рублей.
Среди обманутых оказались как жители Алтайского края, так и Кемеровской области и Республики Алтай. Они находили объявления о продаже строительных материалов на популярном сайте.
10:21:46 06-02-2025
...34 года , а уже такая сообразительная....
10:50:31 06-02-2025
Гость (10:21:46 06-02-2025) ...34 года , а уже такая сообразительная....... а если ещё и симпатичноая?
красота страшная сила. Ф.М.Достоевский, Бесы.
13:12:16 06-02-2025
Гость (10:21:46 06-02-2025) ...34 года , а уже такая сообразительная....... Сейчас посидит, ещё умнее станет!
19:10:28 06-02-2025
Гость (13:12:16 06-02-2025) Сейчас посидит, ещё умнее станет!... и сколотит новую компанию умных
10:57:20 06-02-2025
все от безнаказанности. всем можно, а мне нельзя что ли ? поэтому и растут мошенники как грибы.
10:58:36 06-02-2025
что за контора и фамилию в студию, а так ни о чем.
13:16:39 06-02-2025
Гость (10:58:36 06-02-2025) что за контора и фамилию в студию, а так ни о чем.... Но по словам Шурика она действительно произошла в одном из горных районов.
Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая история... ©
11:03:32 06-02-2025
все равно прищучили!
14:25:59 06-02-2025
Так обман или воровство? Если вор, то ..