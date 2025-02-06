НОВОСТИПроисшествия

На Алтае руководительница двух строительных фирм обманула 47 клиентов на 15 млн рублей

Среди обманутых оказались жители нескольких регионов

06 февраля 2025, 10:16, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Судейский молоток / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае будут судить 34-летнюю руководительницу двух строительных фирм, расположенных в Барнауле, сообщает региональное МВД.

"Сама лично и через подчиненного менеджера заключала с клиентами договоры на поставку им строительных материалов по предоплате, а также предлагала покупателям выгодные условия длительного хранения приобретенных ими товаров до востребования. Документы купли-продажи подписывались с гражданами как дистанционно через интернет, так и в офисах управляемых бизнес-леди компаний", – рассказали в ведомстве.

С января по апрель 2024 года обвиняемая, взяв на себя обязанности по поставке товаров в общей сложности 47 клиентам, умышленно не выполнила обещанного, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб суммарно превысил 15 млн рублей.

Среди обманутых оказались как жители Алтайского края, так и Кемеровской области и Республики Алтай. Они находили объявления о продаже строительных материалов на популярном сайте.

Недостроенный Заикиным дом / Фото: amic.ru

Суд признал обоснованным желание главы "Малоэтажной Сибири" обанкротиться

Предпринимателю, который сейчас находится в СИЗО, назначили финансового управляющего
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:21:46 06-02-2025

...34 года , а уже такая сообразительная....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:50:31 06-02-2025

Гость (10:21:46 06-02-2025) ...34 года , а уже такая сообразительная....... а если ещё и симпатичноая?
красота страшная сила. Ф.М.Достоевский, Бесы.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:16 06-02-2025

Гость (10:21:46 06-02-2025) ...34 года , а уже такая сообразительная....... Сейчас посидит, ещё умнее станет!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:28 06-02-2025

Гость (13:12:16 06-02-2025) Сейчас посидит, ещё умнее станет!... и сколотит новую компанию умных

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:20 06-02-2025

все от безнаказанности. всем можно, а мне нельзя что ли ? поэтому и растут мошенники как грибы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:36 06-02-2025

что за контора и фамилию в студию, а так ни о чем.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:39 06-02-2025

Гость (10:58:36 06-02-2025) что за контора и фамилию в студию, а так ни о чем.... Но по словам Шурика она действительно произошла в одном из горных районов.
Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая история... ©

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:03:32 06-02-2025

все равно прищучили!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

14:25:59 06-02-2025

Так обман или воровство? Если вор, то ..

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров