На Алтае руководительница двух строительных фирм обманула 47 клиентов на 15 млн рублей

Среди обманутых оказались жители нескольких регионов

06 февраля 2025, 10:16, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае будут судить 34-летнюю руководительницу двух строительных фирм, расположенных в Барнауле, сообщает региональное МВД.

"Сама лично и через подчиненного менеджера заключала с клиентами договоры на поставку им строительных материалов по предоплате, а также предлагала покупателям выгодные условия длительного хранения приобретенных ими товаров до востребования. Документы купли-продажи подписывались с гражданами как дистанционно через интернет, так и в офисах управляемых бизнес-леди компаний", – рассказали в ведомстве.

С января по апрель 2024 года обвиняемая, взяв на себя обязанности по поставке товаров в общей сложности 47 клиентам, умышленно не выполнила обещанного, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ущерб суммарно превысил 15 млн рублей.

Среди обманутых оказались как жители Алтайского края, так и Кемеровской области и Республики Алтай. Они находили объявления о продаже строительных материалов на популярном сайте.