Суд признал обоснованным желание главы "Малоэтажной Сибири" обанкротиться
Предпринимателю, который сейчас находится в СИЗО, назначили финансового управляющего
05 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Арбитражный суд признал обоснованным желание главы строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина стать банкротом на фоне претензий от клиентов по поводу недостроенных домов и уголовного преследования. Согласно материалам, которые появились в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, в отношении него ввели процедуру реструктуризации.
Напомним, Заикина подозревают в том, что он, обманывая и злоупотребляя доверием, похитил деньги клиентов "Малоэтажной Сибири". Всего ему вменяют 21 преступление, потерпевшими числятся 22 жителя Алтайского края, которым нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Подробнее о ситуации с компанией можно прочитать здесь.
В декабре Заикин, который сейчас находится в СИЗО, подал заявление на банкротство. Он попросил утвердить арбитражного управляющего. К делу планировали привлечь и отдел по охране прав детства администрации Индустриального района – у гендиректора есть маленький ребенок. Также в рассмотрении участвовала бывшая супруга обвиняемого.
На заседании 29 января суд признал просьбу Заикина обоснованной и назначил финансового управляющего, а рассмотрение дела начнется 25 июня.
17:04:16 05-02-2025
норм лазейка - деньги собрал, потратил, а обещанное не выполнил = кинул людей
а теперь - законный банкрот и никому не должен
далее - ищи новых , собирай опять деньги - начинаем все сначала...
19:22:26 05-02-2025
Хапнул у граждан миллионы, разбазарил их и, "чистосердечно раскаявшись", признался в банкротстве: проверьте, мол, и убедитесь, что от бабла действительно только пшик остался, а на нет, как говорится, нет и суда...
21:14:59 05-02-2025
молодец хитрюга
21:45:16 05-02-2025
Суд Москвы может признать обоснованным желание обанкротиться фирму, строившую развязку на Южном. Шах и мат.
21:52:43 05-02-2025
ну все ребята, велком в РТК.
по итогам конкурсного, что после залоговых кредиторов останется, то ваше.
нивкоем случае не злорадствую, время сейчас такое что вообще страховку ни у кого нет.
08:36:54 06-02-2025
А в СРО он состоял?