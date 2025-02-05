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Суд признал обоснованным желание главы "Малоэтажной Сибири" обанкротиться

Предпринимателю, который сейчас находится в СИЗО, назначили финансового управляющего

05 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Недостроенный Заикиным дом / Фото: amic.ru
Недостроенный Заикиным дом / Фото: amic.ru

Арбитражный суд признал обоснованным желание главы строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина стать банкротом на фоне претензий от клиентов по поводу недостроенных домов и уголовного преследования. Согласно материалам, которые появились в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, в отношении него ввели процедуру реструктуризации.

Напомним, Заикина подозревают в том, что он, обманывая и злоупотребляя доверием, похитил деньги клиентов "Малоэтажной Сибири". Всего ему вменяют 21 преступление, потерпевшими числятся 22 жителя Алтайского края, которым нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Подробнее о ситуации с компанией можно прочитать здесь.

В декабре Заикин, который сейчас находится в СИЗО, подал заявление на банкротство. Он попросил утвердить арбитражного управляющего. К делу планировали привлечь и отдел по охране прав детства администрации Индустриального района – у гендиректора есть маленький ребенок. Также в рассмотрении участвовала бывшая супруга обвиняемого.

На заседании 29 января суд признал просьбу Заикина обоснованной и назначил финансового управляющего, а рассмотрение дела начнется 25 июня.

Барнаул Происшествия недвижимость застройщики Банкротство

Комментарии 6

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мнение

17:04:16 05-02-2025

норм лазейка - деньги собрал, потратил, а обещанное не выполнил = кинул людей
а теперь - законный банкрот и никому не должен
далее - ищи новых , собирай опять деньги - начинаем все сначала...

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Гость

19:22:26 05-02-2025

Хапнул у граждан миллионы, разбазарил их и, "чистосердечно раскаявшись", признался в банкротстве: проверьте, мол, и убедитесь, что от бабла действительно только пшик остался, а на нет, как говорится, нет и суда...

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Гость

21:14:59 05-02-2025

молодец хитрюга

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Гость

21:45:16 05-02-2025

Суд Москвы может признать обоснованным желание обанкротиться фирму, строившую развязку на Южном. Шах и мат.

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Гость

21:52:43 05-02-2025

ну все ребята, велком в РТК.
по итогам конкурсного, что после залоговых кредиторов останется, то ваше.
нивкоем случае не злорадствую, время сейчас такое что вообще страховку ни у кого нет.

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гость

08:36:54 06-02-2025

А в СРО он состоял?

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