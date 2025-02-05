Суд признал обоснованным желание главы "Малоэтажной Сибири" обанкротиться

Предпринимателю, который сейчас находится в СИЗО, назначили финансового управляющего

05 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Недостроенный Заикиным дом / Фото: amic.ru

Арбитражный суд признал обоснованным желание главы строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина стать банкротом на фоне претензий от клиентов по поводу недостроенных домов и уголовного преследования. Согласно материалам, которые появились в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, в отношении него ввели процедуру реструктуризации.

Напомним, Заикина подозревают в том, что он, обманывая и злоупотребляя доверием, похитил деньги клиентов "Малоэтажной Сибири". Всего ему вменяют 21 преступление, потерпевшими числятся 22 жителя Алтайского края, которым нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Подробнее о ситуации с компанией можно прочитать здесь.

В декабре Заикин, который сейчас находится в СИЗО, подал заявление на банкротство. Он попросил утвердить арбитражного управляющего. К делу планировали привлечь и отдел по охране прав детства администрации Индустриального района – у гендиректора есть маленький ребенок. Также в рассмотрении участвовала бывшая супруга обвиняемого.

На заседании 29 января суд признал просьбу Заикина обоснованной и назначил финансового управляющего, а рассмотрение дела начнется 25 июня.