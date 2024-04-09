На Алтае с вертолета взрывают 13-километровый ледовый затор на реке Чумыш. Видео

Ситуация близка к критической, всех проживающих в зоне подтопления призвали подготовиться к эвакуации

09 апреля 2024, 15:05, ИА Амител

Уровень воды в реке Чумыш в районе рабочего поселка Тальменка продолжает расти: к 14:00 он поднялся до 988 сантиметров. До отметки подтопления остается 62 сантиметра, об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

С вертолета сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ совместно со специалистами "Кузбасспецвзрыв" и "Алтайские авиалинии" проводят ледовзрывные работы. Для разрушения затора специалистам понадобилось уже четыре раза совершать загрузку взрывчатки на борт вертолета. Работы будут идти до устранения проблемы, уточнили amic.ru в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

На данный момент пока справиться с затором не удается: протяженность ледяной пробки увечилась с 10 до 13 километров, уточнил источник в районной администрации. Прозвучало уже более 30 взрывов.

В самой Тальменке вода вплотную подошла к дороге, однако пока подтопленных домов здесь нет. В соседнем селе Наумово, которое расположено на правом берегу Чумыша, уже топит огороды. Если до вечера затор пробить не удастся, начнется подтопление и жилых домов, отмечает источник.

В Тальменке развернули пункт временного размещения. Всем, кто живет в зоне подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Игорь Щербаков.

По данным Ольги Прахт, уровень воды в Чумыше продолжает увеличиваться и в Ельцовке. Еще в 08:00 он составлял 494 см, к 14:00 вода поднялась до 499 см. Здесь проведение подрывных работ невозможно, так как затор образовался в границах населенного пункта: рядом расположены жилые дома и автомобильный мост, уточнила гидролог.