На Алтае самым пожилым женихом стал 95-летний пенсионер

В числе самых возрастных новобрачных оказались 86-летние жених и невеста

03 июня 2025, 21:52, ИА Амител

Фото: Sandy Millar / unsplash.com

Самым пожилым женихом в Алтайском крае в 2024 году стал 95-летний мужчина, пишет ngs22.ru со ссылкой на управление юстиции Алтайского края.

Самой возрастной невесте было 85 лет. В 2025 году самыми пожилыми новобрачными стали 86-летние жених и невеста.

Всего в прошлом году в крае зарегистрировали 13 659 браков и 10 051 развод. Наиболее популярным днем заключения браков стало 24 августа – в этот день поженились 160 пар. 27 июня отношения узаконили 140 пар, а 24 апреля – 123 пары.

В 2025 году одной из ярких дат стало 25 мая – заявление на регистрацию брака в этот день в краевые органы ЗАГС подали 111 пар.