На Алтае сельчанин из ревности убил знакомого во время застолья
Пострадавший скончался на месте от удара в голову
08 июня 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следствия, в марте к обвиняемому приехал погостить родственник. В ходе застолья хозяин дома приревновал гостя к своей жене и с силой ударил его по голове.
От полученной травмы 38-летний потерпевший скончался.
Следователи передали дело в отношении сельчанина для рассмотрения в суд.
Комментарии 0