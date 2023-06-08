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На Алтае сельчанин из ревности убил знакомого во время застолья

Пострадавший скончался на месте от удара в голову

08 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Житель Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, в марте к обвиняемому приехал погостить родственник. В ходе застолья хозяин дома приревновал гостя к своей жене и с силой ударил его по голове.

От полученной травмы 38-летний потерпевший скончался.

Следователи передали дело в отношении сельчанина для рассмотрения в суд.

Алтайский край Происшествия

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