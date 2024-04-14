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На Алтае сельчанин поджег дом, чтобы скрыть убийство жены

Женщина погибла от отравления угарным газом

14 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414522
Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414522

30-летнего жителя Егорьевского района подозревают в убийстве 43-летней жены. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, пара распивала спиртное. Горячительное закончилось, мужчина попросил женщину сходить за добавкой, но получил отказ. Тогда сельчанин снял настенный кухонный шкаф и бросил его в супругу, попав ей в голову. 

Пострадавшая потеряла сознание, мужчина подумал, что она умерла, и решил сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Женщина умерла от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога").

Алтайский край Пожары

Комментарии 2

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Грыша

19:42:48 14-04-2024

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Сэм III

03:16:18 15-04-2024

жаль мораторий на СК не сняли, сразу многие в штаны наложат и 10 раз подумают прежде чем убивать.

а то не дали на водку KILL.
не уступил место KILL.
подрезал или занял чужое место KILL
и так до бесконечности.

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