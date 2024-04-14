На Алтае сельчанин поджег дом, чтобы скрыть убийство жены

Женщина погибла от отравления угарным газом

14 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414522

30-летнего жителя Егорьевского района подозревают в убийстве 43-летней жены. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, пара распивала спиртное. Горячительное закончилось, мужчина попросил женщину сходить за добавкой, но получил отказ. Тогда сельчанин снял настенный кухонный шкаф и бросил его в супругу, попав ей в голову.

Пострадавшая потеряла сознание, мужчина подумал, что она умерла, и решил сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Женщина умерла от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога").