На Алтае сельчанин поджег дом, чтобы скрыть убийство жены
Женщина погибла от отравления угарным газом
14 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414522
30-летнего жителя Егорьевского района подозревают в убийстве 43-летней жены. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации следствия, пара распивала спиртное. Горячительное закончилось, мужчина попросил женщину сходить за добавкой, но получил отказ. Тогда сельчанин снял настенный кухонный шкаф и бросил его в супругу, попав ей в голову.
Пострадавшая потеряла сознание, мужчина подумал, что она умерла, и решил сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Женщина умерла от отравления угарным газом.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога").
19:42:48 14-04-2024
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03:16:18 15-04-2024
жаль мораторий на СК не сняли, сразу многие в штаны наложат и 10 раз подумают прежде чем убивать.
а то не дали на водку KILL.
не уступил место KILL.
подрезал или занял чужое место KILL
и так до бесконечности.