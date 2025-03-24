На Алтае сельчанин попытался сжечь соседа и получил три года "строгача"

Подсудимый хотел "отомстить за старые обиды"

24 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Человек на фоне огня / Фото: Adam Wilson / Unsplash

В Бийском районе суд признал 70-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство своего соседа. Об этом сообщает алтайский Следком.

Как установило следствие, между мужчинами сложились "длительные конфликтные отношения".

"В сентябре 2024 года фигурант с целью отомстить за старые обиды прошел на территорию соседского домовладения и в помещении гаража облил потерпевшего бензином из принесенного с собой ведра", – рассказали в СК.

Угрожая убийством, злоумышленник попытался бросить в соседа горящую спичку, но тот оказал сопротивление: выбил из рук нападавшего спички и вызвал полицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.