Житель Алтая, убивший соседа поленом, получил девять лет колонии строгого режима

Тело жертвы он спрятал в лесу, личные вещи сжег

24 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Julian Hochgesang / unsplash.com

64-летнего жителя Петропавловского района признали виновным "в убийстве мужчины, совершенном в условиях неочевидности", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие установило, что 25 октября 2024 года в поселке имени Калинина к обвиняемому в гости пришел 70-летний сосед. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку.

"Хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя поленом по голове, отчего последний скончался. После этого злоумышленник погрузил тело своего знакомого в машину и вывез за пределы населенного пункта в лесополосу, а орудие преступления и личные вещи потерпевшего сжег в печи", – рассказали следователи.

Попытки скрыть преступление не обвенчались успехом – следователи обнаружили следы крови. Убийца признался в содеянном и показал, где спрятал тело.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.