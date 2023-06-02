На Алтае сельчанин сел в тюрьму за нападение на полицейского
Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности по разным статьям
02 июня 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
В Алтайском крае сельчанина отправили в колонию за нападение на полицейского. Об этом рассказали в региональном СК.
Жительница Кулунды обратилась в полицию с жалобой на пьяного соседа, выбившего ей окно. На место приехал участковый, который предложил мужчине отправиться в отделение.
Дебошир отказался, взялся за нож и ранил полицейского в грудь. Сотруднику оказали медицинскую помощь, а сельчанина задержали.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Отмечается, что раньше осуждённый неоднократно был судим.
15:11:16 02-06-2023
Ну теперь в авторитете на зоне будет.
15:23:18 02-06-2023
15:11:16 02-06-2023 Ну теперь в авторитете на зоне будет. Вопрос сложный.
17:48:53 02-06-2023
Гость (15:23:18 02-06-2023) 15:11:16 02-06-2023 Ну теперь в авторитете на зоне будет. ... А чё так? Поменялись ценности ?