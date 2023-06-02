На Алтае сельчанин сел в тюрьму за нападение на полицейского

Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности по разным статьям

02 июня 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае сельчанина отправили в колонию за нападение на полицейского. Об этом рассказали в региональном СК.

Жительница Кулунды обратилась в полицию с жалобой на пьяного соседа, выбившего ей окно. На место приехал участковый, который предложил мужчине отправиться в отделение.

Дебошир отказался, взялся за нож и ранил полицейского в грудь. Сотруднику оказали медицинскую помощь, а сельчанина задержали.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Отмечается, что раньше осуждённый неоднократно был судим.