На Алтае особо опасный рецидивист скрылся от полиции и сменил место жительства

Ему грозит до одного года лишения свободы

02 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае будут судить мужчину, который после выхода на свободу решил не отмечаться в полиции, сообщает региональная прокуратура.

"Житель Бийска уклонился от административного надзора, установленного в связи с наличием опасного рецидива и наличии судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказали в ведомстве.

Бийчанин на протяжении трёх месяцев не являлся в полицию и сменил место жительства. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае другой рецидивист до смерти избил подругу, которая напилась и падала.