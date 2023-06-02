На Алтае особо опасный рецидивист скрылся от полиции и сменил место жительства
Ему грозит до одного года лишения свободы
02 июня 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае будут судить мужчину, который после выхода на свободу решил не отмечаться в полиции, сообщает региональная прокуратура.
"Житель Бийска уклонился от административного надзора, установленного в связи с наличием опасного рецидива и наличии судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказали в ведомстве.
Бийчанин на протяжении трёх месяцев не являлся в полицию и сменил место жительства. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае другой рецидивист до смерти избил подругу, которая напилась и падала.
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