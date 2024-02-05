На Алтае сельчанин своими руками сделал опасное холодное оружие

Поделки забрали сотрудники полиции

05 февраля 2024, 09:14, ИА Амител

Одно из изъятых оружий / Фото: пресс-служба регионального МВД

57-летний житель Первомайского района своими руками сделал дома опасное холодное оружие. Об этом сообщили в региональном МВД.

Во время обыска у мужчины нашли два предмета. Один – по типу национальных японских мечей, второй – по типу охотничьего мачете. Сельчанин пояснил, что увлекается оружием и захотел самостоятельно сделать его для себя. Для справки пользовался информацией из интернета.

В действиях рукодельника усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").