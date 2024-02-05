На Алтае сельчанин своими руками сделал опасное холодное оружие
Поделки забрали сотрудники полиции
05 февраля 2024, 09:14, ИА Амител
Одно из изъятых оружий / Фото: пресс-служба регионального МВД
57-летний житель Первомайского района своими руками сделал дома опасное холодное оружие. Об этом сообщили в региональном МВД.
Во время обыска у мужчины нашли два предмета. Один – по типу национальных японских мечей, второй – по типу охотничьего мачете. Сельчанин пояснил, что увлекается оружием и захотел самостоятельно сделать его для себя. Для справки пользовался информацией из интернета.
В действиях рукодельника усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").
10:10:57 05-02-2024
на фото нож без упора для пальцев на рукоятке. под категорию холодное оружие не попадает...
10:57:03 05-02-2024
Dim (10:10:57 05-02-2024) на фото нож без упора для пальцев на рукоятке. под категорию... Всё будет зависеть от того, какую задачу поставят эксперту.
15:26:11 05-02-2024
Dim (10:10:57 05-02-2024) на фото нож без упора для пальцев на рукоятке. под категорию... Могут посчитать подпальцевый изгиб или бочкообразность рукояти- если намеряют больше 5 мм- холодняк. Хотя если грамотный и непредвзятый эксперт попадется- может померять отклонение острия от оси рукоятки. У этого тантоида по фотке вроде побольше 5 мм, что выводит нож из категории х.о.
10:11:24 05-02-2024
Один – по типу национальных японских мечей/// ... называется такой кинжал "танто" или "кусунгобу". Зачем он русскому человеку- одному Богу известно...
14:41:05 05-02-2024
Кирпичом тоже убивают.Холодное оружие?
15:48:33 05-02-2024
Афиноген (14:41:05 05-02-2024) Кирпичом тоже убивают.Холодное оружие?... И молоток не холодное оружие, и топор не холодное оружие, а кастет холодное оружие. Критерий - предназначенность предмета, для какой функции он изготовлен.
16:11:40 05-02-2024
Гость (15:48:33 05-02-2024) И молоток не холодное оружие, и топор не холодное оружие, а ... Согласен ,но если поднять статистику ,то по моему мнению ,убили как раз больше всего тем ,что не является холодным оружием.Похоже ,только в нашей стране трясутся из за этого холодного оружия.А в других странах ,пожалуйста ,покупай боевое оружие ,или какое там тебе нравится.А у нас , с чего бы это?Кого страх одолел?
17:47:12 05-02-2024
Афиноген (16:11:40 05-02-2024) Согласен ,но если поднять статистику ,то по моему мнению ,уб... Так и бытовых убийств больше, чем остальных убийств. Насчет холодного оружия, не знаю как сейчас, но в 80-е годы запрещено оно было только в двух странах, СССР и Польше.