На Алтае сельчанин убил знакомого за отказ дать в долг
Чтобы скрыть преступление, он сжег дом
27 сентября 2024, 15:20, ИА Амител
Тюрьма / Фото: unsplash.com
Житель Родинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.
По предварительным данным, 56-летний мужчина пришел к знакомому, чтобы взять в долг. Получил отказ, взбесился и металлическим прутом забил 73-летнего товарища до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся.
Следователи установили личность подозреваемого, задержали его и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В ближайшее время сельчанин предстанет перед судом.
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