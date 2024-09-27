На Алтае сельчанин убил знакомого за отказ дать в долг

Чтобы скрыть преступление, он сжег дом

27 сентября 2024, 15:20, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com

Житель Родинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом рассказали в региональном СК.

По предварительным данным, 56-летний мужчина пришел к знакомому, чтобы взять в долг. Получил отказ, взбесился и металлическим прутом забил 73-летнего товарища до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся.

Следователи установили личность подозреваемого, задержали его и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ближайшее время сельчанин предстанет перед судом.