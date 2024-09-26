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На Алтае грибники нашли под березой полкило наркотиков

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики"

26 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Тайник с наркотиками / Фото: 22.мвд.рф
Тайник с наркотиками / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае грибники обнаружили под сваленной березой сверток, обмотанный пищевой пленкой, в котором находилось 498 граммов эфедрона, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел между поселком Покровка и селом Баюновские Ключи Первомайского района в полутора километрах от указателя "225 километр" трассы Р-256.

"Находка вызвала у граждан определенные подозрения, в связи с чем они решили сообщить о ней в полицию. На указанное место прибыла следственно-оперативная группа", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики".

Сотрудники МВД обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность при обнаружении подозрительных предметов и незамедлительно сообщать в полицию. При этом не нужно самостоятельно вскрывать такие "находки".

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 8

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гость

11:07:32 26-09-2024

интересно, сколько стоили?

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Бдыщ..

11:59:18 26-09-2024

Счас из леса.. Грузди нашел! Опята нашел! Наркоту не нашел!

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Мусик

15:05:35 26-09-2024

Бдыщ.. (11:59:18 26-09-2024) Счас из леса.. Грузди нашел! Опята нашел! Наркоту не нашел! ... места знать надо.

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ДМВ

12:42:43 26-09-2024

Грибники тоже разные бывают.

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Мусик

12:54:02 26-09-2024

нашедших посадят? (нам в детстве говорили, что государство отдает 25% от стоимости клада. значит если начислили бы 12, то 3 на компанию грибников надо раскидать. собственно, немного. )

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гость

22:02:13 26-09-2024

Мусик (12:54:02 26-09-2024) нашедших посадят? (нам в детстве говорили, что государство о... Клад с закладкой не путай)) не много ну сходил за грибами пришел не скоро))

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Гость

21:33:14 26-09-2024

А чё засаду не сделали. Кто-то же должен прийти за этим. Не благодарите.

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Туi

15:26:41 27-09-2024

"498 граммов" 2 грамма ушли на исследования.

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