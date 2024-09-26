На Алтае грибники нашли под березой полкило наркотиков
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики"
26 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае грибники обнаружили под сваленной березой сверток, обмотанный пищевой пленкой, в котором находилось 498 граммов эфедрона, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел между поселком Покровка и селом Баюновские Ключи Первомайского района в полутора километрах от указателя "225 километр" трассы Р-256.
"Находка вызвала у граждан определенные подозрения, в связи с чем они решили сообщить о ней в полицию. На указанное место прибыла следственно-оперативная группа", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики".
Сотрудники МВД обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность при обнаружении подозрительных предметов и незамедлительно сообщать в полицию. При этом не нужно самостоятельно вскрывать такие "находки".
11:07:32 26-09-2024
интересно, сколько стоили?
11:59:18 26-09-2024
Счас из леса.. Грузди нашел! Опята нашел! Наркоту не нашел!
15:05:35 26-09-2024
Бдыщ.. (11:59:18 26-09-2024) Счас из леса.. Грузди нашел! Опята нашел! Наркоту не нашел! ... места знать надо.
12:42:43 26-09-2024
Грибники тоже разные бывают.
12:54:02 26-09-2024
нашедших посадят? (нам в детстве говорили, что государство отдает 25% от стоимости клада. значит если начислили бы 12, то 3 на компанию грибников надо раскидать. собственно, немного. )
22:02:13 26-09-2024
Мусик (12:54:02 26-09-2024) нашедших посадят? (нам в детстве говорили, что государство о... Клад с закладкой не путай)) не много ну сходил за грибами пришел не скоро))
21:33:14 26-09-2024
А чё засаду не сделали. Кто-то же должен прийти за этим. Не благодарите.
15:26:41 27-09-2024
"498 граммов" 2 грамма ушли на исследования.