На Алтае грибники нашли под березой полкило наркотиков

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики"

26 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Тайник с наркотиками / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае грибники обнаружили под сваленной березой сверток, обмотанный пищевой пленкой, в котором находилось 498 граммов эфедрона, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел между поселком Покровка и селом Баюновские Ключи Первомайского района в полутора километрах от указателя "225 километр" трассы Р-256.

"Находка вызвала у граждан определенные подозрения, в связи с чем они решили сообщить о ней в полицию. На указанное место прибыла следственно-оперативная группа", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации сбыта крупной партии "синтетики".

Сотрудники МВД обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность при обнаружении подозрительных предметов и незамедлительно сообщать в полицию. При этом не нужно самостоятельно вскрывать такие "находки".