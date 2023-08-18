На Алтае сельский инвестор погорел на увеличении заемного капитала у мошенников

Сельчанин знал о подобных мошеннических схемах, однако не ожидал, что обманут его

18 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники похитили у мужчины 800 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 41-летний житель одного из сел Смоленского района, которому позвонил неизвестный и предложил начать зарабатывать деньги.

Аферист убедил сельчанина, что пассивный доход ему не помешает, а также посоветовал вложить деньги в инвестиционные платформы.

"Чтобы начать зарабатывать, потерпевший оформил несколько кредитных карт на общую сумму 800 тысяч рублей и перевел на указанный незнакомцем счет", - рассказали в ведомстве.

Сельчанин пояснил в полиции, что знал о подобных мошеннических схемах, однако не ожидал, что сам окажется в такой ситуации.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не верить каждому позвонившему, особенно если речь заходит о ваших финансах.