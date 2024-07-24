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На Алтае сильно пьяная девушка ударила ножом 15-летнюю племянницу

Злоумышленницу будут судить

24 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Нож, которым ранили девушку / Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Нож, которым ранили девушку / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай перед судом предстанет 21-летняя жительница села Турочак, которая ударила ножом в живот 15-летнюю племянницу.

Как сообщили в региональном Следкоме, инцидент случился в ночь на 30 апреля в одной из квартир дома по улице Акпашева, когда сильно пьяная сельчанка на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напала на родственницу. Потерпевшую при этом успели спасти врачи.

Уголовное дело в отношении нападавшей передали в суд на рассмотрение.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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гостьЯ

10:54:28 24-07-2024

шаболда, не башкой думала, а водкой

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Коль

11:45:17 24-07-2024

Во родня... И врагов не надо...

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