На Алтае сильно пьяная девушка ударила ножом 15-летнюю племянницу

Злоумышленницу будут судить

24 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Нож, которым ранили девушку / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай перед судом предстанет 21-летняя жительница села Турочак, которая ударила ножом в живот 15-летнюю племянницу.

Как сообщили в региональном Следкоме, инцидент случился в ночь на 30 апреля в одной из квартир дома по улице Акпашева, когда сильно пьяная сельчанка на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напала на родственницу. Потерпевшую при этом успели спасти врачи.

Уголовное дело в отношении нападавшей передали в суд на рассмотрение.