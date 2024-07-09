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На Алтае сильно вырос спрос на медиков и педагогов

За год количество вакансий выросло более чем на 30%

09 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за год значительно вырос спрос на педагогов и медиков, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"По сравнению с прошлым годом, наиболее значимо в Алтайском крае вырос спрос на работников из сферы образования: на 34,4% больше вакансий для них открыли в июне 2024 относительно июня 2023-го. Кроме того, работодатели стали чаще искать медработников (+32,1% вакансий год к году)", – говорится в исследовании.

Что касается в целом динамики вакансий в регионах Сибири, то Алтайский край оказался на втором месте в рейтинге, где заметнее всего увеличилась активность работодателей.

"В Красноярском крае (+22,2% вакансий в июне 2024-го к июню 2023-го), Алтайском крае (+19,4%), Томской области (+17,7%), Иркутской области (+15,6%). Ниже среднего показателя по СФО (менее чем на 12,9%) выросла потребность в кадрах в Новосибирской области (+8,9% вакансий), Омской области (+5,4%) и Кузбассе (+4,1%)", – подчеркнули аналитики.

Самые востребованные на рынке труда в Алтайском крае в данный момент – это специалисты рабочих профессий (28% от всех предложений о работе в регионе). На втором месте – специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (21%), на третьем и четвертом – производственники и строители (по 17%), и замыкают пятерку водители (15%).

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край рейтинги Работа вакансии

Комментарии 11

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Гость

13:21:54 09-07-2024

и педагогов --- педагоги валят оттуда

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Мусик

13:31:57 09-07-2024

оттуда валят туда.
закон сохранения педагогов.

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гость

13:39:56 09-07-2024

С чего бы это? Вроде ничто не предвещало? Вроде реформы закончились, оптимизация состоялась

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Гость

14:20:02 09-07-2024

министр здравоохранения у нас с Красноярского края...

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Гость

14:23:22 09-07-2024

Оптимизация длится уже десяток лет. Почти не осталось ни врачей, ни медсестер, лечить некому, негде и нечем. Но оптимизация продолжается не смотря ни на что, азартно рисуем цифры достижений и удовлетворенности населения уровнем медицины, полное игнорирование реальности.

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Гость

17:03:05 09-07-2024

А чему удивляться? В школах огромное количество пенсионеров, а их ресурс небезграничен. Молодежь-то при том, на какое днище опустили учительскую профессию, в школы не рвется. Проблема была озвучена еще лет десять назад - когда советское поколение педагогов уйдет на пенсию, работать в школе будет некому. И это при том, что оставшиеся уже давно пашут на 1,5 - 2 ставки. Ну вот - началось...

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Пеструхин.

20:03:19 09-07-2024

Просто всё: запрет страховой медицины и - вуаля !

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Гость из будущего

20:08:46 09-07-2024

Не "увеличилось количество уволившихся врачей и педагогов", а "вырос спрос". Новояз, однако...

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Гость

20:22:14 09-07-2024

Педучилище города сколько педагогов начальных классов выпускает? Как и других среднего звена. И где они? Самолетов только прожектами, перестройками занимается, как и его зам Иванова - бесконечным переписыванием программ. Может пора Иванову на пенсию, так как возраст уже давно подошел, а Самолетова в более привычные ему локаци - со свистком на стадион? Ну не тянет он на большее, Говорухина, проснись!!!

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Елена

22:36:27 09-07-2024

Не "увеличилось количество уволившихся врачей и педагогов", а "вырос спрос"- даже формулировки лживые!!! Вот так учителя и врачи ежедневно строчат липовые отчёты во все сто пятьдесят инстанций. " все улучшается, все повышается, умнеют, здоровеют, все довольны и счастливы!!!"
Наконец- то решила уволиться, надоело сочинять бестолковые отчеты, заполнять монологи и работать статистом"
Дурдом, постоянно что-то или кого-то пересчитываем "сколько человек от 3-5 лет, от 5- 10 и так до ста лет. Скажите, кому это нужно??? Так хотелось работать просто с учениками, но видно уже не судьба.
Дальше будет только хуже. Очень жаль, 30 лет коту под хвост.

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Гость

10:27:24 10-07-2024

Грамотные люди, имеющие возможность покинуть этот забытый богом край, непременно им воспользуются.

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