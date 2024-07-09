На Алтае сильно вырос спрос на медиков и педагогов

За год количество вакансий выросло более чем на 30%

09 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за год значительно вырос спрос на педагогов и медиков, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"По сравнению с прошлым годом, наиболее значимо в Алтайском крае вырос спрос на работников из сферы образования: на 34,4% больше вакансий для них открыли в июне 2024 относительно июня 2023-го. Кроме того, работодатели стали чаще искать медработников (+32,1% вакансий год к году)", – говорится в исследовании.

Что касается в целом динамики вакансий в регионах Сибири, то Алтайский край оказался на втором месте в рейтинге, где заметнее всего увеличилась активность работодателей.

"В Красноярском крае (+22,2% вакансий в июне 2024-го к июню 2023-го), Алтайском крае (+19,4%), Томской области (+17,7%), Иркутской области (+15,6%). Ниже среднего показателя по СФО (менее чем на 12,9%) выросла потребность в кадрах в Новосибирской области (+8,9% вакансий), Омской области (+5,4%) и Кузбассе (+4,1%)", – подчеркнули аналитики.

Самые востребованные на рынке труда в Алтайском крае в данный момент – это специалисты рабочих профессий (28% от всех предложений о работе в регионе). На втором месте – специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (21%), на третьем и четвертом – производственники и строители (по 17%), и замыкают пятерку водители (15%).