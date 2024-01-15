В России начнут следить за благосостоянием врачей
Сейчас объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками
15 января 2024, 16:40, ИА Амител
Новый состав Общественного совета при Минздраве будет работать над защитой прав врачей и решением проблемы дефицита кадров, рассказал "Парламентской газете" председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда.
"Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе. Мы хотели бы прийти к тому, чтобы такую зарплату платили при работе на одну ставку. Коэффициент совместительства, по данным Минздрава, составляет 1,3. На практике объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками", – подчеркнул эксперт.
Новая система оплаты труда медработников должна выровнять зарплату между регионами, которая сейчас может различаться в три-четыре раза. Пилотный проект реализации системы отложен до 2025 года.
Кроме того, необходимо развивать систему медицинского страхования в России. А для этого медики должны больше зарабатывать, чтобы позволить себе дополнительное страхование.
Профсоюз считает необходимым и введение отдельной главы в Трудовой кодекс, устанавливающей особенности регулирования труда медицинских работников по аналогии с педагогическими работниками.
16:43:43 15-01-2024
бред!
16:59:33 15-01-2024
Да-да-да. Надо больше Советов, хороших и разных. Больше должностей с хорошей зп и невнятными обязанностями. А то ведь следить-то кто будет? Некому же. А главное, чтобы у этих Советов не было никаких полномочий. Как у большинства из них) Поговорили, денежку получили и разбежались. А воз так и останется на месте. Как обычно.
17:25:08 15-01-2024
Странно, но Германии зарплата врача сравнима с зарплатой инженеров и других академикеров (лиц с высшим образованием). А до "невойны" все наши чиновники и другие "лучшие люди" валом валили лечиться у них.
18:44:00 15-01-2024
Гость (17:25:08 15-01-2024) Странно, но Германии зарплата врача сравнима с зарплатой инж... Ага. Больше возможности поправлять здоровье в германии у них больше не будет 😁 и это хорошо
19:17:29 15-01-2024
"Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе." ================= Об этом говорил Путин, двадцать четыре года назад, а воз и ныне там.
09:04:04 16-01-2024
Гость (19:17:29 15-01-2024) "Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регио... Денег нет, но выдержитесь. Помним.
19:54:28 15-01-2024
К врачам по-сталински отношение. Типа хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны, так он вроде говорил когда после войны предложили врачам зарплаты поднять.
09:03:32 16-01-2024
Гость (19:54:28 15-01-2024) К врачам по-сталински отношение. Типа хорошего врача народ п... не говорил
22:41:50 15-01-2024
"Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда". Это касается и педагогов и всех бюджетников. Домников отметил: "Волга впадает в Каспийское море".