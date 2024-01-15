НОВОСТИЗдоровье

В России начнут следить за благосостоянием врачей

Сейчас объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками

15 января 2024, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый состав Общественного совета при Минздраве будет работать над защитой прав врачей и решением проблемы дефицита кадров, рассказал  "Парламентской газете" председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда.

"Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе. Мы хотели бы прийти к тому, чтобы такую зарплату платили при работе на одну ставку. Коэффициент совместительства, по данным Минздрава, составляет 1,3. На практике объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками", – подчеркнул эксперт.

Новая система оплаты труда медработников должна выровнять зарплату между регионами, которая сейчас может различаться в три-четыре раза. Пилотный проект реализации системы отложен до 2025 года.

Кроме того, необходимо развивать систему медицинского страхования в России. А для этого медики должны больше зарабатывать, чтобы позволить себе дополнительное страхование.

Профсоюз считает необходимым и введение отдельной главы в Трудовой кодекс, устанавливающей особенности регулирования труда медицинских работников по аналогии с педагогическими работниками.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
зарплаты Медики

Комментарии 9

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Гость

16:43:43 15-01-2024

бред!

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Гость

16:59:33 15-01-2024

Да-да-да. Надо больше Советов, хороших и разных. Больше должностей с хорошей зп и невнятными обязанностями. А то ведь следить-то кто будет? Некому же. А главное, чтобы у этих Советов не было никаких полномочий. Как у большинства из них) Поговорили, денежку получили и разбежались. А воз так и останется на месте. Как обычно.

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Гость

17:25:08 15-01-2024

Странно, но Германии зарплата врача сравнима с зарплатой инженеров и других академикеров (лиц с высшим образованием). А до "невойны" все наши чиновники и другие "лучшие люди" валом валили лечиться у них.

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Гость

18:44:00 15-01-2024

Гость (17:25:08 15-01-2024) Странно, но Германии зарплата врача сравнима с зарплатой инж... Ага. Больше возможности поправлять здоровье в германии у них больше не будет 😁 и это хорошо

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Гость

19:17:29 15-01-2024

"Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе." ================= Об этом говорил Путин, двадцать четыре года назад, а воз и ныне там.

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Гость

09:04:04 16-01-2024

Гость (19:17:29 15-01-2024) "Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регио... Денег нет, но выдержитесь. Помним.

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Гость

19:54:28 15-01-2024

К врачам по-сталински отношение. Типа хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны, так он вроде говорил когда после войны предложили врачам зарплаты поднять.

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Гость

09:03:32 16-01-2024

Гость (19:54:28 15-01-2024) К врачам по-сталински отношение. Типа хорошего врача народ п... не говорил

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Гость

22:41:50 15-01-2024

"Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда". Это касается и педагогов и всех бюджетников. Домников отметил: "Волга впадает в Каспийское море".

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