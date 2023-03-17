На Алтае сильный снегопад заблокировал проезд к посёлку
За три дня коммунальщики очистили 12 из 23 километров дороги
17 марта 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: Новости Кош-Агачского района
Пока в Алтайском крае населённые пункты топит талой водой, в Республике Алтай идут снегопады. Село Аргут Кош-Агачского района из-за непогоды оказалось отрезано от цивилизации.
"За три дня очищено от снега 12 км дороги. Всего необходимо очистить около 23 км. Планируем закончить работы в течение ещё двух дней и восстановить сообщение между сёлами нашего сельского поселения", – цитирует главу Джазатора Альберта Каменова портал "Новости Горного Алтая".
Работники и спецтехника Джазаторской сельской администрации продолжают очистку дороги.
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