На Алтае сильный снегопад заблокировал проезд к посёлку

Пока в Алтайском крае населённые пункты топит талой водой, в Республике Алтай идут снегопады. Село Аргут Кош-Агачского района из-за непогоды оказалось отрезано от цивилизации.

"За три дня очищено от снега 12 км дороги. Всего необходимо очистить около 23 км. Планируем закончить работы в течение ещё двух дней и восстановить сообщение между сёлами нашего сельского поселения", – цитирует главу Джазатора Альберта Каменова портал "Новости Горного Алтая".