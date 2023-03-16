В Барнауле перед паводком проверили насосы, илососы и другую спецтехнику

Такие мероприятия необходимы, чтобы подготовиться к любой нештатной ситуации

16 марта 2023, 15:51, ИА Амител

























В Барнауле проверили технику перед паводком

Фото: barnaul.org

В Барнауле в преддверии паводка провели традиционные смотры водооткачивающей техники, сообщает мэрия.

"Накануне наличие и состояние насосов, мотопомп, илососов и другой спецтехники проверили в Ленинском и Октябрьском районах. Различные организации, участвующие в противопаводковых мероприятиях, предоставили на смотр в общем количестве 50 единиц техники", – отметили в мэрии.

Глава Ленинского района Евгений Авраменко пояснил, что такие мероприятия необходимы, чтобы подготовиться к любой нештатной ситуации, связанной с подтоплением.

В администрации района подчеркнули, что уже определены пункты временного размещения населения, созданы четыре аварийные бригады, утверждён график дежурства.

Ранее сообщили, что около 15 млн рублей выделили на борьбу с паводком в Барнауле.