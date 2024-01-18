На Алтае скорая угодила в кювет из-за водителя, который ехал посреди дороги
Из сугроба машину доставали тяжелой техникой
18 января 2024, 13:15, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи угодил в кювет в Немецком районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".
ДТП случилось вечером 16 января на дороге от трассы Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново. Там медики должны были госпитализировать пациента.
Со слов шофера, спецтранспорт оказался за пределами проезжей части по вине водителя встречного автомобиля – он ехал по центру дороги, заехав на встречную полосу. В итоге шофер скорой свернул ближе к обочине, но твердый наст снега "закусил" колеса и увел машину в кювет.
В момент происшествия в скорой находились две девушки-фельдшеры. Никто не пострадал. Саму машину пришлось вытаскивать из снега с помощью тяжелой техники.
Местные жители тем временем жалуются, что дорога до Подсосново в ужасном состоянии: ее не чистят и даже не посыпают песком. "Водители едут 40 км в час. Дорога, можно сказать, посередине", – посетовали люди.
13:21:41 18-01-2024
и притормозить пропустить аленя скорая не умеет
15:28:33 18-01-2024
Гость (13:21:41 18-01-2024) и притормозить пропустить аленя скорая не умеет... Когда едет встречая машина и слепит фарами, невозможно понять как и где она едет. Кругом все белое, и понять, что встречка едет по твоей полосе, нет возможности. Так что оценить риск аварии невозможно. Он и так в последний момент хотел уйти на обочину, но его занесло в кювет.
20:28:35 18-01-2024
Регистратор-то хоть был? Посмотреть на номер и наказать ездуна.