На Алтае скорая угодила в кювет из-за водителя, который ехал посреди дороги

Из сугроба машину доставали тяжелой техникой

18 января 2024, 13:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Автомобиль скорой помощи угодил в кювет в Немецком районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось вечером 16 января на дороге от трассы Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново. Там медики должны были госпитализировать пациента.

Со слов шофера, спецтранспорт оказался за пределами проезжей части по вине водителя встречного автомобиля – он ехал по центру дороги, заехав на встречную полосу. В итоге шофер скорой свернул ближе к обочине, но твердый наст снега "закусил" колеса и увел машину в кювет.

В момент происшествия в скорой находились две девушки-фельдшеры. Никто не пострадал. Саму машину пришлось вытаскивать из снега с помощью тяжелой техники.

Местные жители тем временем жалуются, что дорога до Подсосново в ужасном состоянии: ее не чистят и даже не посыпают песком. "Водители едут 40 км в час. Дорога, можно сказать, посередине", – посетовали люди.