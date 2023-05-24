На Алтае скотник украл на работе семь коров и продал скупщикам

В отношении злоумышленников завели уголовное дело

24 мая 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Шебалинском районе Республики Алтай подозревают скотника в краже семи коров, принадлежащих сельхозпредприятию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным полиции, 44-летний рабочий совершил преступление ещё в октябре 2021 года.

"На тот момент мужчина работал на сельхозпредприятии скотником. Находясь на больничном, ему позвонил руководитель станции, который сообщил, что потерялось стадо коров, которое находилось на свободном выпасе, и попросил помочь найти животных. Сельчанин обнаружил стадо на одном из пастбищ и погнал в стойло. Однако по пути он решил похитить часть скота и продать находящимся на дороге скупщикам", – рассказали в ведомстве.

Таким незаконным способом скотник выручил 120 тысяч рублей. А по возвращении на станцию сказал начальнику, что недосчитался семи коров, которые, скорее всего, отбились от стада. Сельхозпредприятие заявило в полицию о пропаже животных, оценив ущерб более чем в 350 тысяч рублей.

"Причастность скотника к хищению животных была установлена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Заслон", которое проводилось на территории региона с 15 по 22 мая", – добавили в полиции.

Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.