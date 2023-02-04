На Алтае следователи начали проверку после жалоб сельчан на холод в домах

Люди жаловались, что крайне низкая температура в зимний период отмечается уже несколько лет

04 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи проводят доследственную проверку по жалобе жителей села Первомайского Смоленского района на холод в квартирах. Об этом сообщают в региональном управлении СК.

"В СМИ размещён материал о том, что в двух многоквартирных домах в селе Первомайском Смоленского района несколько лет в зимний период в жилых помещениях отмечается крайне низкая температура. Жильцам для отопления квартир приходится пользоваться обогревателями", – рассказали в ведомстве.

Следователь уже выехал в село для проведения поквартирного обхода.

Правоохранители выяснят изложенные в СМИ обстоятельства, а также дадут юридическую оценку действиям лиц на предмет ненадлежащего оказания услуг по обеспечению теплоснабжения. Процессуальное решение примут по результатам проверки.