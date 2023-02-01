На Алтае следователи начали проверку после жалоб сельчан на холод в жилом доме

По сообщению СМИ, в некоторых квартирах температура не поднимается выше +15 градусов

01 февраля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи проводят доследственную проверку по обращению жителей Ребрихинского района из-за холода в многоквартирном доме. Об этом сообщают в региональном управлении СК.

"В СМИ опубликовано обращение жителей села Ребриха Ребрихинского района о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Победы, 19, температура в некоторых жилых помещениях не поднимается выше +15 градусов. При этом они оплачивают счета за свет и отопление по завышенным тарифам", – рассказали в ведомстве.

В рамках проверки предварительно установили, что два года назад за счёт Фонда капитального ремонта Алтайского края проводился капремонт системы тепло- и водоснабжения дома, однако тепло в квартирах распределено неравномерно.

Следователи выяснят изложенные в СМИ обстоятельства и дадут юридическую оценку действиям должностных лиц на предмет ненадлежащего оказания услуг. Процессуальное решение примут по результатам проверки.