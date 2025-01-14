На Алтае следователи выясняют обстоятельства гибели подростка от угарного газа

Правоохранители установили, что печная заслонка была закрыта

14 января 2025, 07:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Тальменском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка, отравившегося угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Трагедия произошла 11 января на станции Озерки. В двухквартирном жилом доме было обнаружено тело мальчика. Его мать госпитализировали в центральную районную больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно установлено, что женщина и ее сын приехали из Барнаула, чтобы протопить печь и проверить состояние имущества.

"В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали, что заслонка дымоотводящей трубы была закрыта", – рассказали в СК.

Ведется комплекс следственных действий, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.