На Алтае снизилось количество ДТП, но совсем незначительно
А вот сумма штрафов на нарушения ПДД выросла на треть
24 марта 2025, 09:30, Александра Черданцева
2206 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Алтайском крае в 2024 году. Это на 1,9% меньше, чем годом ранее, сказано в докладе начальника ГУ МВД по региону Сергея Камышева по итогам года. Сократилось и количество погибших – на 3,2%, до 212.
Ранения в ДТП в прошлом году получили 2887 человек, это тоже немного меньше позапрошлого года. Количество аварий с участием детей уменьшилось на 8,9% (с 348 до 317), ранения получили 352 ребенка, четыре несовершеннолетних погибли.
Происшествий с пьяными водителями стало меньше на 1,4% (280 ДТП).
Автомобилисты получили 1784,5 млн рублей штрафов. И это на треть больше, чем в 2023-м.
Чаще всего к ДТП приводят:
- скорость (587 случаев);
- нарушение правил проезда перекрестков (419);
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (271);
- выезд на встречку (153);
- несоблюдение дистанции (133);
- проезд на красный сигнал светофора (34);
- нарушение правил обгона (35).
Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Подоляна, алтайские водители нарушили ПДД 2,435 миллиона раз. И все это только за 2024 год.
11:26:22 24-03-2025
НЕЗАМЕТНО! ошибочная статика! недостоверная!!!
13:16:32 24-03-2025
Водителю красного кроссовера штраф за неправильно установленный аварийный знак, 15 м д.б. в населенном пункте.