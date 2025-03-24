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На Алтае снизилось количество ДТП, но совсем незначительно

А вот сумма штрафов на нарушения ПДД выросла на треть

24 марта 2025, 09:30, Александра Черданцева

ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

2206 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Алтайском крае в 2024 году. Это на 1,9% меньше, чем годом ранее, сказано в докладе начальника ГУ МВД по региону Сергея Камышева по итогам года. Сократилось и количество погибших – на 3,2%, до 212. 

Ранения в ДТП в прошлом году получили 2887 человек, это тоже немного меньше позапрошлого года. Количество аварий с участием детей уменьшилось на 8,9% (с 348 до 317), ранения получили 352 ребенка, четыре несовершеннолетних погибли. 

Происшествий с пьяными водителями стало меньше на 1,4% (280 ДТП). 

Автомобилисты получили 1784,5 млн рублей штрафов. И это на треть больше, чем в 2023-м.

Чаще всего к ДТП приводят:

  • скорость (587 случаев);
  • нарушение правил проезда перекрестков (419);
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов (271);
  • выезд на встречку (153);
  • несоблюдение дистанции (133);
  • проезд на красный сигнал светофора (34);
  • нарушение правил обгона (35).

Аварийность на дорогах Алтайского края в 2024 году

Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Подоляна, алтайские водители нарушили ПДД 2,435 миллиона раз. И все это только за 2024 год. 

ДТП Алтайский край акзс Авто авария полиция

Комментарии 2

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Гость

11:26:22 24-03-2025

НЕЗАМЕТНО! ошибочная статика! недостоверная!!!

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Гость

13:16:32 24-03-2025

Водителю красного кроссовера штраф за неправильно установленный аварийный знак, 15 м д.б. в населенном пункте.

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