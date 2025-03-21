Жители Алтайского края нарушили ПДД в 2024 году на 1,4 млрд рублей

Эти деньги направили в краевой бюджет

21 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru

Камеры видео- и фотофиксации нарушений в Алтайском крае в 2024 году зарегистрировали нарушения правил дорожного движения на общую сумму 1,475 миллиарда рублей. Это рекордное число за все время работы комплексов. Об этом 20 марта в ходе расширенной коллегии сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян.

В общей сложности в прошлом году алтайские водители нарушили ПДД 2,435 миллиона раз. Получается, что фактически каждый житель края хотя бы единожды нарушил правила. Все деньги со штрафов направили в бюджет Алтайского края.

По словам Андрея Подоляна, с аварийностью на дорогах помогают бороться специальные комплексы фиксации нарушений. В настоящее время их в крае 212. Есть шесть мобильных и 16 передвижных комплексов. 17 комплексов установили в прошлом году. В Барнауле в 2024-м появилось три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений:

на проспекте Ленина;

между переулками Малюкова и Сычева;

в поселке Борзовая Заимка на улице Радужной.

С их учетом в краевой столице теперь установлено 79 комплексов фиксации нарушений.

Отметим, в 2023 году было вынесено рекордное число административных штрафов на общую сумму 1,315 млрд рублей. Самым распространенным нарушением у автомобилистов в Алтайском крае остается превышение скоростного режима. Таких фактов в 2023 году было выявлено более 1,1 млн. 79 тысяч раз водители попались за езду по "выделенке". Еще 53 тысячи – нарушения правил применения ремней безопасности.