Жители Алтайского края нарушили ПДД в 2024 году на 1,4 млрд рублей
Эти деньги направили в краевой бюджет
21 марта 2025, 08:14, ИА Амител
Камеры видео- и фотофиксации нарушений в Алтайском крае в 2024 году зарегистрировали нарушения правил дорожного движения на общую сумму 1,475 миллиарда рублей. Это рекордное число за все время работы комплексов. Об этом 20 марта в ходе расширенной коллегии сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян.
В общей сложности в прошлом году алтайские водители нарушили ПДД 2,435 миллиона раз. Получается, что фактически каждый житель края хотя бы единожды нарушил правила. Все деньги со штрафов направили в бюджет Алтайского края.
По словам Андрея Подоляна, с аварийностью на дорогах помогают бороться специальные комплексы фиксации нарушений. В настоящее время их в крае 212. Есть шесть мобильных и 16 передвижных комплексов. 17 комплексов установили в прошлом году. В Барнауле в 2024-м появилось три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений:
- на проспекте Ленина;
- между переулками Малюкова и Сычева;
- в поселке Борзовая Заимка на улице Радужной.
С их учетом в краевой столице теперь установлено 79 комплексов фиксации нарушений.
Отметим, в 2023 году было вынесено рекордное число административных штрафов на общую сумму 1,315 млрд рублей. Самым распространенным нарушением у автомобилистов в Алтайском крае остается превышение скоростного режима. Таких фактов в 2023 году было выявлено более 1,1 млн. 79 тысяч раз водители попались за езду по "выделенке". Еще 53 тысячи – нарушения правил применения ремней безопасности.
08:22:14 21-03-2025
Пусть подавятся
08:39:39 21-03-2025
Где деньги, Зин?
09:12:12 21-03-2025
Торопыгам и пьяни за рулём в сотни раз повысьте штрафы! Они не обеднеют и их всегда избыток!
09:23:31 21-03-2025
Развязку доделайте, мы теперь знаем у вас деньги есть.
09:58:57 21-03-2025
А где ответ на не заданный вопрос, к чему привело денежное изъятие у нарушителей? Ведь к уменьшению нарушений и безопасной езде? Да ведь?) Когда будет информация о снижении аварийности и к самому низкому количеству нарушений пдд за текущий год?
10:24:42 21-03-2025
Лука Ф (09:58:57 21-03-2025) А где ответ на не заданный вопрос, к чему привело денежное и... Вы не понимаете. Это другое.
10:20:24 21-03-2025
А небыло бы нарушений, не было бы денег в бюджет. Выводы???
10:23:32 21-03-2025
Гость (10:20:24 21-03-2025) А небыло бы нарушений, не было бы денег в бюджет. Выводы???... Никто никого не заставляет нарушать ПДД. Так что все "обилеченные" сами себе злобные буратинки.
10:25:15 21-03-2025
Гость (10:20:24 21-03-2025) А небыло бы нарушений, не было бы денег в бюджет. Выводы???... Ну и и на... нам такой бюджет?
10:26:47 21-03-2025
Сколько камер государственных, а сколько частных? И сколько частник получает с каждого штрафа?
12:52:49 21-03-2025
Гость (10:26:47 21-03-2025) Сколько камер государственных, а сколько частных? И сколько ... езжайте на трассу около Прутского, там тело на Дустере уже сколько лет сидит в тачке... спросите у него..
15:40:48 21-03-2025
R22 (12:52:49 21-03-2025) езжайте на трассу около Прутского, там тело на Дустере уже с... для чего пишешь? изобьют же его обилеченые как прочитают
13:55:57 21-03-2025
А вот если бы на Строителей камеры на "выделенку" работали или экипажи в часы ПИК там дежурили, то доходность бюджета от штрафов утроилась бы.
15:32:19 21-03-2025
Штрафы буше и больше а аварийность повышается, Остап Бендер нервно курит в стороне.
15:38:03 21-03-2025
Вы хотите сказать что только на одних штрафах краевой бюджет получил 2 лярда???
А вы в курсе что на эти деньги можно тут как в токио было дороги 5 уровневые кольцевые проложить и метро пару веток прорыть. Раз не положили и не прорыли значит своровали выходит 2 лярда?
15:47:45 21-03-2025
Гость (15:38:03 21-03-2025) Вы хотите сказать что только на одних штрафах краевой бюджет... Мы в курсе, что балбесы кричат про сворованные деньги.