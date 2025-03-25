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На Алтае сосед и судебные приставы заставили женщину расстаться с пугающим тополем

До этого ее штрафовали, но она игнорировала решение суда

25 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Женщина обнимает дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина обнимает дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае под контролем судебных приставов спилили опасный тополь, сообщает региональная ФССП.

Суд постановил спилить дерево, растущее на придомовом участке женщины рядом с домом соседа. Однако решение суда она не исполнила, за что ее оштрафовали на 1 тыс. рублей.

"В дальнейшем был еще один проигнорированный срок, еще один протокол, еще один административный штраф – 2 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Судебный пристав принял решение о принудительном исполнении требований. В результате опасный тополь спилили.

Страшное дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На Алтае елка долгое время пугала мужчину и поэтому суд постановил ее спилить

Житель края опасался, что нависшие кроны могли в любой момент сделать кое-что страшное
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край деревья ФССП

Комментарии 7

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Гость

12:06:12 25-03-2025

Не губите деревья, ты им листья не рви. Они живые как люди, они хотят любви.

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Гость

13:02:30 25-03-2025

А кто решил что он опасный? Экспертиза какая-то была? Или это чисто по оценочному мнению соседа он был признан опасным?

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Гость

15:12:24 25-03-2025

Ага, пошевелился бы кто из-за мнения соседа. Как минимум МЧС давал заключение, или даже дендролог.

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Гость

15:38:52 25-03-2025

помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: тополь мой опавший и заиндевелый что стоишь качаясь под метелью белой я и сам когда то вставши спозаранку выходил к любимой развернув тальянку. Выходит он у нас бы не написал. Спилили бы тополь то. Пенек под окном был бы

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Гость

15:51:22 25-03-2025

Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то... Загляните на площадку за домом 31 по проспекту Строителей. Там тополя этажей на 8-10 вымахали. Сергей Есенин если бы такие увидел, то целый цикл стихов бы написал....

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Гость

19:15:18 25-03-2025

Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то...
классику учить и знать надо - КЛЁН заледенел, а не тополь... )))

"Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел..."

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Гость

08:42:35 26-03-2025

Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то...
Клён то был.

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