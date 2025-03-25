На Алтае сосед и судебные приставы заставили женщину расстаться с пугающим тополем

До этого ее штрафовали, но она игнорировала решение суда

25 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Женщина обнимает дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае под контролем судебных приставов спилили опасный тополь, сообщает региональная ФССП.

Суд постановил спилить дерево, растущее на придомовом участке женщины рядом с домом соседа. Однако решение суда она не исполнила, за что ее оштрафовали на 1 тыс. рублей.

"В дальнейшем был еще один проигнорированный срок, еще один протокол, еще один административный штраф – 2 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Судебный пристав принял решение о принудительном исполнении требований. В результате опасный тополь спилили.