На Алтае сосед и судебные приставы заставили женщину расстаться с пугающим тополем
До этого ее штрафовали, но она игнорировала решение суда
25 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Женщина обнимает дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае под контролем судебных приставов спилили опасный тополь, сообщает региональная ФССП.
Суд постановил спилить дерево, растущее на придомовом участке женщины рядом с домом соседа. Однако решение суда она не исполнила, за что ее оштрафовали на 1 тыс. рублей.
"В дальнейшем был еще один проигнорированный срок, еще один протокол, еще один административный штраф – 2 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
Судебный пристав принял решение о принудительном исполнении требований. В результате опасный тополь спилили.
12:06:12 25-03-2025
Не губите деревья, ты им листья не рви. Они живые как люди, они хотят любви.
13:02:30 25-03-2025
А кто решил что он опасный? Экспертиза какая-то была? Или это чисто по оценочному мнению соседа он был признан опасным?
15:12:24 25-03-2025
Ага, пошевелился бы кто из-за мнения соседа. Как минимум МЧС давал заключение, или даже дендролог.
15:38:52 25-03-2025
помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: тополь мой опавший и заиндевелый что стоишь качаясь под метелью белой я и сам когда то вставши спозаранку выходил к любимой развернув тальянку. Выходит он у нас бы не написал. Спилили бы тополь то. Пенек под окном был бы
15:51:22 25-03-2025
Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то... Загляните на площадку за домом 31 по проспекту Строителей. Там тополя этажей на 8-10 вымахали. Сергей Есенин если бы такие увидел, то целый цикл стихов бы написал....
19:15:18 25-03-2025
Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то...
классику учить и знать надо - КЛЁН заледенел, а не тополь... )))
"Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел..."
08:42:35 26-03-2025
Гость (15:38:52 25-03-2025) помнится Есенина написал глядя на тополь под своим окном: то...
Клён то был.