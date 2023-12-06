На Алтае сошла снежная лавина и временно перекрыла трассу

Инцидент произошел на участке автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль

06 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Лавина сошла в Улаганском районе Республики Алтай. Об этом сообщают "Вести Эл Алтай".

Инцидент произошел на участке автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль, возле села Акташ в сторону Улагана. Проезд пришлось временно перекрыть – до расчистки от снега. Сейчас движение уже возобновлено.

По словам побывавшего на месте очевидца, снег накрыл примерно 150 метров трассы. Он отметил, что побороть такое количество осадков можно только с помощью тяжелой техники.

Как сообщали в Министерстве регионального развития республики, причиной схода лавины стал обильный снегопад, который сопровождался порывистым ветром.