На Алтае сошла снежная лавина и временно перекрыла трассу
Инцидент произошел на участке автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль
06 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Лавина сошла в Улаганском районе Республики Алтай. Об этом сообщают "Вести Эл Алтай".
Инцидент произошел на участке автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль, возле села Акташ в сторону Улагана. Проезд пришлось временно перекрыть – до расчистки от снега. Сейчас движение уже возобновлено.
По словам побывавшего на месте очевидца, снег накрыл примерно 150 метров трассы. Он отметил, что побороть такое количество осадков можно только с помощью тяжелой техники.
Как сообщали в Министерстве регионального развития республики, причиной схода лавины стал обильный снегопад, который сопровождался порывистым ветром.
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