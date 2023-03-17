НОВОСТИПроисшествия

Рухнувший с крыши снег убил высокопоставленного чиновника в России

Трагический случай произошёл после церемонии открытия Года педагога и наставника

17 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Башкирии в результате несчастного случая погиб заместитель главы Зилаирского района, сообщает "Башинформ".

16 марта чиновник находился в селе, где принимал участие в открытии Года педагога и наставника. После этого вернулся в Зилаир.

"Несчастный случай произошёл во дворе его дома, где, предположительно, накрыло сползшей с крыши снежной массой", – отмечает издание.

Ранее в Кузбассе снежная лавина с крыши дома отбросила на дорогу двух женщин, которые чудом не оказались под колёсами грузовика.

Комментарии 9

  • дом его или многоквартирный?
    17 марта, Гость   Ответить
  • нашла, собственного дома, нелепая смерть(
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, если собственного дома - то он сам себе злобный буратилло!
    17 марта, Гость   Ответить
  • А Бог - не Тимошка! Видит немножко...
    17 марта, Гость   Ответить
  • замглавы района.... какой же это высокопоставленный чиновник?
    17 марта, Гость   Ответить
  • почему мне новость кажется позитивной? Я нехороший человек?
    17 марта, Гость   Ответить
  • дошло чье то письмо до Деда Мороза, может хоть теперь к этой проблеме отнесутся серьезнее
    17 марта, Гость   Ответить
  • может хоть теперь к этой проблеме отнесутся серьезнее--- к какой проблеме? Скидывания снега с крыш чиновничьих коттеджей?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Они даже за своими домами не следят, а мы ждём чтобы в многоквартирниках чистили
    17 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров