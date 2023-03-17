Рухнувший с крыши снег убил высокопоставленного чиновника в России

Трагический случай произошёл после церемонии открытия Года педагога и наставника

17 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Башкирии в результате несчастного случая погиб заместитель главы Зилаирского района, сообщает "Башинформ".

16 марта чиновник находился в селе, где принимал участие в открытии Года педагога и наставника. После этого вернулся в Зилаир.

"Несчастный случай произошёл во дворе его дома, где, предположительно, накрыло сползшей с крыши снежной массой", – отмечает издание.

Ранее в Кузбассе снежная лавина с крыши дома отбросила на дорогу двух женщин, которые чудом не оказались под колёсами грузовика.