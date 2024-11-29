На Алтае сотрудник магазина делал "выгодные" отчеты и забрал более 500 тыс. рублей

Он подавал сведения о покупках за наличные

29 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Майминском районе 18-летний товаровед в магазине крупной сети украл из кассы 581 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В обязанности сотрудника входило ведение документации и сбор выручки с касс. Как установили полицейские, он подавал недостоверные сведения о покупках, произведенных за наличные.

Часть украденных средств парень оставлял себе, а остальные хранил в специальном сейфе.

"Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды. За чужой счет он закрыл долги по кредитам, а также пытался заработать на биржевых инвестициях, но не только не получил прибыли, но и потерял все вложенные средства", – рассказывает ведомство.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, и он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере".