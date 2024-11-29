На Алтае сотрудник магазина делал "выгодные" отчеты и забрал более 500 тыс. рублей
Он подавал сведения о покупках за наличные
29 ноября 2024, 16:10, ИА Амител
В Майминском районе 18-летний товаровед в магазине крупной сети украл из кассы 581 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В обязанности сотрудника входило ведение документации и сбор выручки с касс. Как установили полицейские, он подавал недостоверные сведения о покупках, произведенных за наличные.
Часть украденных средств парень оставлял себе, а остальные хранил в специальном сейфе.
"Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды. За чужой счет он закрыл долги по кредитам, а также пытался заработать на биржевых инвестициях, но не только не получил прибыли, но и потерял все вложенные средства", – рассказывает ведомство.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, и он признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере".
16:17:05 29-11-2024
со следствием сотрудничал - все рассказал показал сам плюс первая ходка -получит значит условно. Долг не вернет - признает себя банкротом и все вуаля! дальше будет подворовывать
16:22:25 29-11-2024
Гость (16:17:05 29-11-2024) со следствием сотрудничал - все рассказал показал сам плюс п... Лиш бы фейки не писал
17:27:11 29-11-2024
18 летний закредитованный молодой человек погасил все долги по кредитам. Однако.
20:21:51 29-11-2024
Жулик обжулил жуликов и его обжулили..
16:51:54 30-11-2024
18летний "товаровед"??? Это где у нас так хорошо учат?