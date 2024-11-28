В Бийске две женщины украли в магазине постельное белье и попались полиции

Возбуждено уголовное дело

28 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: Madi Doell / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже двух комплектов постельного белья, сообщили в МВД Алтайского края.

Кражу горожанки совершили в одном из местных гипермаркетов. Они незаметно положили комплекты в пакет и прошли мимо кассы.

"Через неделю сотрудники магазина обнаружили пропажу при просмотре записей с камер и обратились в полицию", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 42-летняя жительницы Бийска. Похищенное они сразу же продали, а заработанные деньги – потратили.

В отношении женщин возбудили уголовное дело и отпустили их под подписку о невыезде. Ранее бийчанки уже были судимы.