На Алтае спасли заблудившуюся и увязшую в глубоких сугробах женщину

Её нашли в километре от Горно-Алтайска

02 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: МЧС России по Республике Алтай

В Республике Алтай спасатели нашли женщину, заблудившуюся в урочище Страшной лог, сообщили в региональном МЧС.

Сигнал о помощи от неё поступил сотрудникам ночью 1 марта. В 04:30 первая группа выдвинулась к месту поисков, однако высокие сугробы осложняли работу, и к операции привлекли дополнительных спасателей, спасателя-кинолога и полицейских с поисковой собакой. В 07:50 женщину нашли примерно в километре от Горно-Алтайска.

"Оказалось, что она решила самостоятельно пешком дойти от села Дубровка до Горно-Алтайска по тропам, проложенным снегоходами, однако сбилась с пути и стала вязнуть в глубоких снежных сугробах", – рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в город и передали сотрудникам скорой помощи с признаками обморожения ног.