На Алтае спасли женщину, которая сломала ногу во время прогулки в горах
Пенсионерку доставили в больницу
29 января 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае спасатели вовремя пришли на помощь пенсионерке, сломавшей ногу на прогулочной тропе в Белокурихе.
Инцидент случился 28 января в горной местности. Самостоятельно женщина передвигаться не могла.
"Для эвакуации пострадавшей незамедлительно выехали шесть спасателей на трёх единицах техники. Женщина 1951 года рождения была доставлена в городскую больницу", – рассказали в региональном МЧС.
Ранее полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае.
Комментарии 0