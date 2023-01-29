На Алтае спасли женщину, которая сломала ногу во время прогулки в горах

Пенсионерку доставили в больницу

29 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасатели вовремя пришли на помощь пенсионерке, сломавшей ногу на прогулочной тропе в Белокурихе.

Инцидент случился 28 января в горной местности. Самостоятельно женщина передвигаться не могла.

"Для эвакуации пострадавшей незамедлительно выехали шесть спасателей на трёх единицах техники. Женщина 1951 года рождения была доставлена в городскую больницу", – рассказали в региональном МЧС.

Ранее полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае.