На Алтае уменьшили очередь сирот на жилье, убрав из списка тех, кто уже не подходит

На данный момент в очереди находятся 5624 человека

12 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае по итогам прошедших двух лет на 585 человек сократилась очередь детей-сирот на жилье из-за актуализации списка нуждающихся. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, пишет "Банкфакс".

По словам министра, из списка исключили тех, кто не подходит под необходимые параметры. Например, купившие жилье своими силами, уехавшие из края, умершие и так далее.

Гилев сообщил, что на данный момент в очереди находятся 5624 человека. Также, на будущее, учитываются еще чуть больше 1600 человек из категории детей-сирот в возрасте от 14 до 17 лет.

При этом каждый год очередь в среднем растет на 700-750 человек. Получается, столько же квартир необходимо закупать ежегодно, чтобы очередь не росла.

В этом году, с учетом сертификатов, свои жилищные условия улучшили 626 сирот. Всего с 2021 года было предоставлено 899 сертификатов на 2,1 млрд рублей.

На данный момент не исполнено 1,8 тыс. судебных решений о предоставлении сиротам жилья.

По словам Гилева, сейчас региональный Минстрой работает над механизмом, который позволит застройщикам получать землю безвозмездно с условием предоставления жилья сиротам.