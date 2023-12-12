На Алтае уменьшили очередь сирот на жилье, убрав из списка тех, кто уже не подходит
На данный момент в очереди находятся 5624 человека
12 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае по итогам прошедших двух лет на 585 человек сократилась очередь детей-сирот на жилье из-за актуализации списка нуждающихся. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, пишет "Банкфакс".
По словам министра, из списка исключили тех, кто не подходит под необходимые параметры. Например, купившие жилье своими силами, уехавшие из края, умершие и так далее.
Гилев сообщил, что на данный момент в очереди находятся 5624 человека. Также, на будущее, учитываются еще чуть больше 1600 человек из категории детей-сирот в возрасте от 14 до 17 лет.
При этом каждый год очередь в среднем растет на 700-750 человек. Получается, столько же квартир необходимо закупать ежегодно, чтобы очередь не росла.
В этом году, с учетом сертификатов, свои жилищные условия улучшили 626 сирот. Всего с 2021 года было предоставлено 899 сертификатов на 2,1 млрд рублей.
На данный момент не исполнено 1,8 тыс. судебных решений о предоставлении сиротам жилья.
По словам Гилева, сейчас региональный Минстрой работает над механизмом, который позволит застройщикам получать землю безвозмездно с условием предоставления жилья сиротам.
13:14:19 12-12-2023
как еще не отстреливают ,чтобы очередь уменьшить.получается какому количеству позволили жить в доме ровно тоже и списалось.кто устал кто умер то на улице замерз.
13:19:06 12-12-2023
чиновникам должно быть стыдно...но им из их дворцов с бассеинами не видно как простой народ живет. радуются что сирот "кинули" и уменьшили тем самым очередь.
13:27:27 12-12-2023
Ха-ха! Через два-три года очередь еще уменьшиться. И так в дальнейшем можно будет эту проблему решить не ударив палец о палец.
14:05:53 12-12-2023
Гость (13:27:27 12-12-2023) Ха-ха! Через два-три года очередь еще уменьшиться. И так в д... Как она уменьшится, если "При этом каждый год очередь в среднем растет на 700-750 человек." Соображать нужно хоть иногда
13:31:13 12-12-2023
У меня знакомая стоит на очереди, но не выдают, так как не прописана нигде, а как только пропишется, велика возможность того, что уберут с очереди, так как есть жильё... Лента Мёбиуса какая-то...
13:34:44 12-12-2023
Попробуйте теперь сказать, что проблема не решается. Почти шестьсот человек за год! Это вам не это!
13:49:19 12-12-2023
Идеальная ситуация для чиновников. Можно ровным счётом ничего не делать, а проблема решается сама собой ...
15:24:04 12-12-2023
Чучмек (13:49:19 12-12-2023) Идеальная ситуация для чиновников. Можно ровным счётом ничег... А они только вид делают что что то делают да и вообще вся их деятельность заключается в выискивании способа что бы бобла для себя захапать как можно больше и не брезгуют ни чем
13:54:51 12-12-2023
чиновникам должно быть стыдно... -------- Вы о чем? У чиновников в принципе нет таких понятий как "стыд", "честь" и "совесть".
14:07:57 12-12-2023
а чт если он сам купил жилье он после этого перестает быть сиротой?
14:52:31 12-12-2023
гость (14:07:57 12-12-2023) а чт если он сам купил жилье он после этого перестает быть с... Перестанет быть нуждающимся в жилье.
14:27:11 12-12-2023
Сейчас по-моему в Омске идет громкое дело, как там сирот "обували" с этими квартирами. Кто больше нуждается в защите, того и обманывали(((( Очень обидно за ребятишек. И так в самом начале жизни не повезло, еще и обманывают те, кому они больше всего доверяли. Когда они там уже насытятся то....
14:39:36 12-12-2023
А что чиновники? кому конкретно то? Местные депутаты приняли бюджет без этих затрат - им не стыдно, край то бедный. Федеральные чиновники налоги в Москве концентрируют - им не стыдно, тоже наверно оправдание есть. Местные чиновники покупают только на выделенные деньги - им не стыдно, им бы хотя бы выделенные освоить. Так что кто стыдиться то должен, коль система такая? Капитализм - каждый друг другу волк. Кто что сумел выгрызть, тем и питается до тех пор пока у него другие не выгрызут.
14:53:51 12-12-2023
Гость (14:39:36 12-12-2023) А что чиновники? кому конкретно то? Местные депутаты приняли... Странная какая то система получается.Какая то людоедская что ли,я бы сказал.Всем помогаем ,долги списываем,а своих ,самых обездоленных обеспечить самым главным не можем.При несметных богатствах природных и иных ресурсах.Вопрос-а для кого она создана, эта наша система?
16:59:52 12-12-2023
Афиноген (14:53:51 12-12-2023) Странная какая то система получается.Какая то людоедская что... О, ещё один из летаргического сна вышел....
09:02:19 13-12-2023
Гость (16:59:52 12-12-2023) О, ещё один из летаргического сна вышел.... ... Я рад за тебя ,что ты бодрствуешь.Вот ,только ,толку от этого?