На Алтае спасатели помогли коту, четыре дня жалобно мяукавшему с вершины дерева
Пожарному пришлось как Маугли лезть за питомцем
12 ноября 2024, 17:30, ИА Амител
Спасатели сняли кота с дерева / Фото: МЧС России
В Белокурихе спасатели сняли с дерева кота, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась женщина, чей питомец Симсон четверо суток сидел на самой верхушке и жалобно мяукал.
"Из-за построек было сложно подобраться. Пришлось как Маугли на дерево лезть", – рассказал пожарный Дмитрий Мозгунов.
18:02:21 12-11-2024
ну пустяк, а приятно на душе.....особенно коту
18:46:35 12-11-2024
Мяучь, и да спасен будеж!
18:48:58 12-11-2024
Молодцы!
23:25:07 12-11-2024
А обязательно было пожарным рисковать, нельзя было просто из брандспойта струёй сбить?
09:26:00 13-11-2024
Гость (23:25:07 12-11-2024) А обязательно было пожарным рисковать, нельзя было просто струей из струей брандспойта сбить, чтобы кота покалечить? предложите пожарным так людей снимать с верхних этажей, не с помощью лестниц, а с помощью струи из брандспойта, а внизу брезент натянуть, пусть падают, авось целы останутся.