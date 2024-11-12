На Алтае спасатели помогли коту, четыре дня жалобно мяукавшему с вершины дерева

Пожарному пришлось как Маугли лезть за питомцем

12 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Спасатели сняли кота с дерева / Фото: МЧС России

В Белокурихе спасатели сняли с дерева кота, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась женщина, чей питомец Симсон четверо суток сидел на самой верхушке и жалобно мяукал.