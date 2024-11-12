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На Алтае спасатели помогли коту, четыре дня жалобно мяукавшему с вершины дерева

Пожарному пришлось как Маугли лезть за питомцем

12 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Спасатели сняли кота с дерева / Фото: МЧС России

В Белокурихе спасатели сняли с дерева кота, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась женщина, чей питомец Симсон четверо суток сидел на самой верхушке и жалобно мяукал.

"Из-за построек было сложно подобраться. Пришлось как Маугли на дерево лезть", – рассказал пожарный Дмитрий Мозгунов.

Фото: t.me/katun24new

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НОВОСТИОбщество
питомцы Белокуриха

Комментарии 5

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Саня

18:02:21 12-11-2024

ну пустяк, а приятно на душе.....особенно коту

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Musik

18:46:35 12-11-2024

Мяучь, и да спасен будеж!

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Гость

18:48:58 12-11-2024

Молодцы!

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Гость

23:25:07 12-11-2024

А обязательно было пожарным рисковать, нельзя было просто из брандспойта струёй сбить?

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Гость

09:26:00 13-11-2024

Гость (23:25:07 12-11-2024) А обязательно было пожарным рисковать, нельзя было просто струей из струей брандспойта сбить, чтобы кота покалечить? предложите пожарным так людей снимать с верхних этажей, не с помощью лестниц, а с помощью струи из брандспойта, а внизу брезент натянуть, пусть падают, авось целы останутся.

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