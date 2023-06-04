На Алтае спасатели с вертолетом эвакуировали упавшего с коня мужчину

Пострадавший травмировал спину и не мог двигаться самостоятельно

04 июня 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Спасатели в Республике Алтай эвакуировали с гор травмированного мужчину. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Сельчанин упал с коня, получил повреждение спины и не мог самостоятельно двигаться. Чтобы добраться до него, использовали вертолёт Ми-8.

Судно приземлилось в километре, после чего спасатели дошли до пострадавшего. Его уложили на жёсткий щит, донесли до вертолёта и доставили в больницу.