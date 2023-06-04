На Алтае спасатели с вертолетом эвакуировали упавшего с коня мужчину
Пострадавший травмировал спину и не мог двигаться самостоятельно
04 июня 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Спасатели в Республике Алтай эвакуировали с гор травмированного мужчину. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Сельчанин упал с коня, получил повреждение спины и не мог самостоятельно двигаться. Чтобы добраться до него, использовали вертолёт Ми-8.
Судно приземлилось в километре, после чего спасатели дошли до пострадавшего. Его уложили на жёсткий щит, донесли до вертолёта и доставили в больницу.
13:46:28 04-06-2023
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