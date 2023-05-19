На Алтае спасатели вывели из огня телёнка

Самостоятельно выйти из горящего пламени он не мог

19 мая 2023, 12:22, ИА Амител





















Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели в селе Улаган Республики Алтай помогли телёнку. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На территории одного из частных домов загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных сарайки полностью охватил огонь. В одной из них нашли телёнка.

Спасатели сбили огонь и вывели животное на улицу. Остальные убежали из пылающих построек после начала пожара.

Отмечается, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

