На Алтае спасатели вывели из огня телёнка
Самостоятельно выйти из горящего пламени он не мог
19 мая 2023, 12:22, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Спасатели в селе Улаган Республики Алтай помогли телёнку. Об этом рассказали в региональном МЧС.
На территории одного из частных домов загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных сарайки полностью охватил огонь. В одной из них нашли телёнка.
Спасатели сбили огонь и вывели животное на улицу. Остальные убежали из пылающих построек после начала пожара.
Отмечается, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
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